‘कोई मुस्लिम लड़का मेरे साथ नहीं दिखेगा’, वड़ा पाव गर्ल की निकली हेकड़ी, अब माफी मांगते हुए बोली- मेरे धर्म के आगे कुछ नहीं

दरअसल, हाल ही में चंद्रिका दीक्षित की सच्चाई सामने आई है। पिछले कुछ समय से सार्वजनिक तौर पर ये दावा करती नजर आ रही थीं कि उनके वैवाहिक जीवन में गंभीर समस्याएं चल रही हैं। उन्होंने कई मंचों और इंटरव्यू जैसे फॉर्मेट में ये इशारा किया था कि उनके पति का किसी और के साथ संबंध है। इस वजह से उनके फैंस और फॉलोअर्स भी लगातार उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने पति के साथ हंसते-मुस्कुराते नजर आईं, जिससे लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए।