AI क्लिप पर मचा हंगामा! David Dhawan ने टीजर बैकलैश पर दी अपनी सफाई, देखें वीडियो

इसके बाद डेविड ने आगे कहा कि वरुण के साथ उनकी बेहतरीन ट्यूनिंग है न सिर्फ इसलिए कि वो उनके बेटे हैं, बल्कि इसलिए भी कि क्योंकि वरुण एक परिपक्व एक्टर बन चुके हैं। दरअसल, ये फिल्म 22 मई 2026 को थिएटर में दस्तक देगी। इसके टीजर के बाद अब दर्शकों की नजरें ट्रेलर पर टिकी हैं। बता दें, इस फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं। 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा 2' और 'कुली नंबर 1' के बाद ये वरुण और डेविड की चौथी फिल्म है।