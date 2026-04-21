21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘प्रेग्‍नेंसी में दिया अपनो ने धोखा’ रुबीना दिलैक का जब टूटा दिल, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Rubina Dilaik: एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे उनके दुखों में उनके अपने लोगों ने ही उनका दिल तोड़ा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब कोई नहीं था तब उम्र में छोटी जन्नत उनके साथ थी। इस कहानी को सुनकर उनके फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 21, 2026

Rubina Dilaik big reveals said my close friend broken me not stay with me my tough time

रुबीना दिलैक ने अपनी पर्सनल लाइफ पर की बात

Rubina Dilaik says she ‘cut off her close friends: टीवी की फेमस अभिनेत्रियों का जब-जब नाम आता है तो उसमे एक रुबीना दिलैक भी होती है। वह अक्सर अपने दिल की बात को खुलकर कहने में विश्वास रखती है। जब वह 'बिग बॉस 14' में अपने पति के साथ आई थीं तो उनकी पूरी पर्सनल लाइफ को लोगों ने देखा था। कहा जाता है कि उस समय कपल का तलाक होने वाला था लेकिन फिर उन्होंने अपना रिश्ता संभाला और एक-दूसरे को मौका दिया। अब ऐसी बीच उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और दोस्ती के कड़वे अनुभवों को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर उनके फैंस काफी हैरान हो रहे हैं। रुबीना ने बताया कि कैसे उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था, जिन्हें वह अपना सबसे करीबी दोस्त समझती थीं।

रुबीका दिलैक ने किए दोस्तों को लेकर खुलासे (Rubina Dilaik says she ‘cut off her close friends)

रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट शेयर किया, जिसमें उनकी खास दोस्त और 'लाफ्टर शेफ्स' की को-स्टार जन्नत जुबैर मेहमान बनकर पहुंची थीं। बातचीत के दौरान रुबीना ने अपनी प्रेग्नेंसी के उन दिनों को याद किया जब वह जुड़वां बेटियों की मां बनने वाली थीं। रुबीना ने रोती हुई आवाज में कहा, "प्रेग्नेंसी मेरे लिए जिंदगी बदल देने वाला अनुभव रही है। उस दौरान मैंने उन सभी लोगों से दूरी बना ली जो खुद को मेरा दोस्त कहते थे। वह लोग मेरी पार्टियों और अच्छे दिनों में तो साथ थे, लेकिन जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह कहीं नजर नहीं आए।"

रुबीना ने आगे कहा कि उन्होंने बिना किसी शोर-शराबे या सफाई के ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। उनके मुताबिक, दोस्ती सिर्फ साथ घूमने या पार्टी करने का नाम नहीं है, बल्कि वह रिश्ता है जो बिना शब्दों के ढाल बनकर खड़ा रहे।

जन्नत जुबैर की तारीफ में पढ़े कसीदे (Rubina Dilaik Jannat Zubair)

अपनी आपबीती सुनाते हुए रुबीना ने जन्नत जुबैर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि जब उनके पुराने और करीबी दोस्त उनके साथ नहीं थे तब उम्र में काफी छोटी जन्नत उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं थी। रुबीना ने कहा, "जन्नत, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी तुम मुझसे मिलने आईं और बेटियों के जन्म के बाद भी। तुमने दोस्ती की जो परिभाषा मेरे सामने रखी है, वह मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है।"

तल्खी से शुरू हुआ था रुबीना-जन्नत का रिश्ता (Rubina Dilaik Praised Jannat Zubair)

दिलचस्प बात यह है कि जन्नत और रुबीना की दोस्ती की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। जन्नत ने इस पॉडकास्ट में खुलासा किया कि शुरू में उनके बीच काफी नफरत थी। जन्नत ने कहा, "शुरुआत में हम एक-दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन शायद सच्चे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़ी रहीं और धीरे-धीरे यह अपनापन बढ़ता गया।"

रुबीना की निजी जिंदगी

रुबीना दिलैक की जिंदगी उतार-चढ़ाव भरी रही है। 'बिग बॉस 14' के दौरान उन्होंने खुद कुबूल किया था कि पति अभिनव शुक्ला के साथ उनके रिश्ते तलाक की कगार पर थे। हालांकि, समय के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को संभाला और आज वह एक खुशहाल परिवार हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो रुबीना इन दिनों टीवी सीरियल्स से दूर फिल्मों और पॉडकास्ट पर ध्यान दे रही हैं। जल्द ही वह फिल्म 'हम तुम मकतूब' में नजर आएंगी। रुबीना की यह ईमानदारी उनके फैंस को प्रेरित करती है कि जिंदगी में भीड़ से ज्यादा 'सच्चे' लोगों का होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

मां बनने वाली है ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा? पति फरमान का बड़ा खुलासा, बोले- वो बाहर नहीं आ सकती
मनोरंजन
Monalisa is Pregnant Farman Khan Big Revealed Front of police New Twist in Love Jihad Marriage

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Apr 2026 02:14 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘प्रेग्‍नेंसी में दिया अपनो ने धोखा’ रुबीना दिलैक का जब टूटा दिल, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ आध्यात्म की राह पर चला टीवी का ये एक्टर, नॉन वेज छोड़ने के साथ ही पहनी तुलसी माला

Karan Wahi Quits Acting
TV न्यूज

‘तुम मुस्लिम हो, शादी के लिए हिंदू ही मिला’ सुनील लहरी की बहू सारा खान को मिली धमकी, अब फूटा गुस्सा

actress sara khan angry on trollers user said you got marriage hindu boy now you are not muslim
TV न्यूज

कैंसर की रिपोर्ट में दिखे दो ‘डॉट्स’, दीपिका कक्कड़ का रो-रोकर हुआ हाल बुरा, शोएब को भी सताई चिंता

Dipika Kakar 2 Dots Spotted in liver actress Weeping during MRI scan Shoaib said please pray
TV न्यूज

‘पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं पता वो ज्ञान दे रही है,’ स्मृति ईरानी पर कमेंट करना कुनिका सदानंद को पड़ा भारी

Kunickaa Sadanand Smriti Irani Controversy
मनोरंजन

शाक्तिमान बने मुकेश खन्ना का टूटा सब्र का बांध, समय रैना को बोले- तू गधे पर बैठने लायक

Shaktimaan aka Mukesh Khanna scathing attack On Samay Raina said He should paraded around on donkey
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.