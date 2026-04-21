Rubina Dilaik says she ‘cut off her close friends: टीवी की फेमस अभिनेत्रियों का जब-जब नाम आता है तो उसमे एक रुबीना दिलैक भी होती है। वह अक्सर अपने दिल की बात को खुलकर कहने में विश्वास रखती है। जब वह 'बिग बॉस 14' में अपने पति के साथ आई थीं तो उनकी पूरी पर्सनल लाइफ को लोगों ने देखा था। कहा जाता है कि उस समय कपल का तलाक होने वाला था लेकिन फिर उन्होंने अपना रिश्ता संभाला और एक-दूसरे को मौका दिया। अब ऐसी बीच उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और दोस्ती के कड़वे अनुभवों को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें सुनकर उनके फैंस काफी हैरान हो रहे हैं। रुबीना ने बताया कि कैसे उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था, जिन्हें वह अपना सबसे करीबी दोस्त समझती थीं।