मां बनने वाली है ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा? पति फरमान का बड़ा खुलासा, बोले- वो बाहर नहीं आ सकती

Farman Khan Big Revealed Monalisa is Pregnant: 'कुंभ मेले से चर्चा में आई वायरल गर्ल' मोनालिसा भोसले इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कुछ समय पहले मुस्लिम फरमान खान से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। जिसे उनके परिवार ने लव-जिहाद बताया था और अपने बेटी को नाबालिग कहा था। इस पूरे मामले की जांच चल ही रही थी कि अब इस लव मैरिज में एक नया मोड़ आ गया है। फरमान खान ने पत्नी मोनालिसा को लेकर दावा किया है कि मोनालिसा गर्भवती हैं। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।