मां बनने वाली है ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा? पति फरमान का बड़ा खुलासा, बोले- वो बाहर नहीं आ सकती

मोनालिसा बनने वाली है मां
Farman Khan Big Revealed Monalisa is Pregnant: 'कुंभ मेले से चर्चा में आई वायरल गर्ल' मोनालिसा भोसले इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कुछ समय पहले मुस्लिम फरमान खान से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। जिसे उनके परिवार ने लव-जिहाद बताया था और अपने बेटी को नाबालिग कहा था। इस पूरे मामले की जांच चल ही रही थी कि अब इस लव मैरिज में एक नया मोड़ आ गया है। फरमान खान ने पत्नी मोनालिसा को लेकर दावा किया है कि मोनालिसा गर्भवती हैं। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
मोनालिसा और फरमान की शादी को लेकर पहले से ही कानूनी पेच फंसा हुआ है और पुलिस इस शादी से जुड़े हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। ऐसे में प्रेग्नेंसी की खबर ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। जब फरमान खान को आधिकारियों के सामने पेश होना था तब उन्होंने अधिकारियों के सामने दाना किया कि उनकी पत्नी मोनालिसा गर्भावती हैं और जिस कारण वह पूछताछ के लिए नहीं आ सकती।
सूत्रों की मानें तो पुलिस मोनालिसा का आधिकारिक बयान दर्ज करने की तैयारी में थी, लेकिन अब इस नए दावे के बाद जांच की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। हालांकि, पुलिस इस दावे की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल रिपोर्ट्स और फरमान की बात में कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच की जा रही है।
इस पूरे विवाद की जड़ें मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर से जुड़ी हैं। मोनालिसा का परिवार, जो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, ने डीएसपी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि फरमान खान ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर शादी की है, और दावा किया गया कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी और उन्हें पेश होने के निर्देश दिए गए थे।
दूसरी ओर, मोनालिसा और फरमान ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें फिलहाल राहत मिली हुई है। कोर्ट ने 20 मई तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले 11 मार्च को खुद मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता उन्हें जबरदस्ती घर ले जाकर किसी और से शादी कराना चाहते हैं। मोनालिसा ने साफ तौर पर कहा था कि वे अपनी मर्जी से फरमान के साथ रह रही हैं और उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हैं।
फिलहाल, पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ परिजनों के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ मोनालिसा का अपना बयान और अब उनकी प्रेग्नेंसी की खबर। प्रशासन अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है ताकि कानून और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बना रहे। आने वाले दिनों में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
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