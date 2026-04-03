‘शराब की लत गुनाह नहीं’, जान्हवी कपूर का बेबाक बयान, बोलीं- जज किया जाता है

जान्हवी कपूर ने साल 2018 में फिल्म 'धड़क' के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। ऑनर किलिंग और जातिगत भेदभाव पर बनी फिल्म से एंट्री करके उनहोंने ये बता दिया था कि वो बाकी कई एक्टर्स की तरह सामाजिक मुद्दों से भागने वाली नहीं बल्कि उनपर बात करने वाली एक्ट्रेस हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ श्रीदेवी की बेटी के अलावा अपनी अलग पहचान बनाने की तरफ पहला कदम था।