8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

Ajmer: शादी के 14 साल बाद विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने पति-देवर और सास-ससुर पर लगाया दहेज हत्या का आरोप

Allegation Of Murder For Dowry: अजमेर में विवाहिता की मौत के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Aug 08, 2026

Ajmer Married Woman Died

पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर लगी परिजनों की भीड़ और मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

Married Woman Died In Ajmer: अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र में एक विवाहिता की मौत के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले में मोतीपुरा टाटोटी निवासी प्रधान खारोल ने सदर पुलिस थाना में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट में प्रधान खारोल ने बताया कि करीब 14 साल पहले उसकी बहन निरमा उर्फ नीरू का विवाह अजमेर जिले के झड़वासा निवासी अमरचंद के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर निरमा को परेशान करते थे। आरोप है कि पति अमरचंद, ससुर गोपाल, सास कमुड़ी और देवर कालू आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे।

पीहर पक्ष ने लगाए आरोप-प्रताड़ित करते थे ससुराल पक्ष के लोग

पीहर पक्ष के अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों को कई बार समझाइश भी की गई लेकिन इसके बावजूद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आरोप है कि विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा और उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने मामले को समझाइश के जरिए सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार 6 अगस्त को परिजनों को निरमा की मौत की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद पीहर पक्ष में शोक का माहौल हो गया। इसके बाद परिजनों ने सदर पुलिस थाना पहुंचकर ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दी।

ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज

पीहर पक्ष ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर पति अमरचंद, सास कमुड़ी, ससुर गोपाल और देवर कालू ने मिलकर निरमा उर्फ नीरू की हत्या की। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच के बाद ही विवाहिता की मौत के वास्तविक कारणों और लगाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।

अवैध रूप से जयपुर में रह रही 10 विदेशी युवतियां पकड़ीं, बोलीं-और भी है, स्पा सेंटर और होटलों में करती हैं अनैतिक काम

ये भी पढ़ें
foreign woman living illegally

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 08:08 am

Published on:

08 Aug 2026 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: शादी के 14 साल बाद विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने पति-देवर और सास-ससुर पर लगाया दहेज हत्या का आरोप

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर सेंट्रल जेल के जेलर सद्दाम हुसैन सस्पेंड, चर्चित ‘ब्लैकमेल कांड’ के मास्टरमाइंड से करवाई कैदियों की वीडियो कॉल पर बात 

ajmer central jail scandal jailor saddam husain suspended 1992 blackmail case video call
अजमेर

Ajmer Road Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, ASI की हालत गंभीर

Road accident in Ajmer
अजमेर

लोक गाथा….खारी बावड़ी वाले बालाजी: जहां बावड़ी की खुदाई में प्रकट हुई स्वयंभू प्रतिमा

Rajasthan
अजमेर

सावन का सत्कार…..51 पिल्लरों पर टिका प्राचीन शिवालय, जहां एक साथ विराजते हैं तीन शिवलिंग

Rajasthan
अजमेर

फर्जी पुलिस बनकर पिस्टल की नोक पर NRI के अपहरण की कोशिश करने वाले 2 आरोपी अजमेर से गिरफ्तार, मजदूरी कर काटी फरारी

Ajmer Crime
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.