Ajmer: शादी के 14 साल बाद विवाहिता की मौत, पीहर पक्ष ने पति-देवर और सास-ससुर पर लगाया दहेज हत्या का आरोप

पीहर पक्ष ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर पति अमरचंद, सास कमुड़ी, ससुर गोपाल और देवर कालू ने मिलकर निरमा उर्फ नीरू की हत्या की। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच के बाद ही विवाहिता की मौत के वास्तविक कारणों और लगाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।