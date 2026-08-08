Ajmer Road Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, ASI की हालत गंभीर

हादसा उस वक्त हुआ जब अजमेर के दरगाह थाने में पदस्थापित सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद और हेड कांस्टेबल प्रदीप सुबह दरगाह में वीआईपी ड्यूटी करने जा रहे थे। सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद के सर में चोट आने की वजह से हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, हेड कांस्टेबल के हाथ में फ्रैक्चर होने के साथ शरीर में कई जगह चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला भी जेएलएन अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली।