Bhilwara News: चलते ट्रक में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, स्टीयरिंग पर ही थमीं सांसें

रायला थानाधिकारी मूलचंद वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान 37 वर्षीय रामप्रसाद पुत्र रतन प्रजापत के रूप में हुई है, जो करियाला (तहसील-आसींद) का निवासी था। रामप्रसाद अपना ट्रक लेकर अजमेर से भीलवाड़ा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान रायला के पास बीच रास्ते में उसे अचानक सीने में तेज दर्द उठा। दर्द इतना गंभीर था कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और स्टीयरिंग पर बैठे-बैठे ही उसने दम तोड़ दिया।