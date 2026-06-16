Bikaner: पिता के निधन का सदमा नहीं झेल पाई बेटी, खुदने भी दे दी जान

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राजस्थान में बीकानेर जिले से एक दुखद घटना सामने आई। जहां बेटी पिता की मौत का सदमा नहीं सहन कर पाई और उसने भी जान दे दी। घटना बीकानेर के बज्जू क्षेत्र के चक 3 BGAM की है। जहां बेटी ने खेत की डिग्गी में कूदकर जान दे दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। एक के बाद एक पिता और बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के अनुसार गांव की रहने वाली ऋतु को सूचना मिली कि उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। पिता की मौत की खबर सुनते ही वह गहरे सदमे में चली गई। परिजन कुछ समझ पाते इससे पहले ही ऋतु ने खेत में बनी पानी की डिग्गी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ऋतु को बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद बेटी की इस तरह हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
(खबर अपडेट की जा रही है)
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