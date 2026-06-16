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बीकानेर

Bikaner: पिता के निधन का सदमा नहीं झेल पाई बेटी, खुदने भी दे दी जान

पिता के निधन की खबर ने बेटी को इतना तोड़ दिया कि वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी अपनी जान दे दी।

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बीकानेर

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Akshita Deora

Jun 16, 2026

Heart Attack

AI जनरेटेड फोटो

राजस्थान में बीकानेर जिले से एक दुखद घटना सामने आई। जहां बेटी पिता की मौत का सदमा नहीं सहन कर पाई और उसने भी जान दे दी। घटना बीकानेर के बज्जू क्षेत्र के चक 3 BGAM की है। जहां बेटी ने खेत की डिग्गी में कूदकर जान दे दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। एक के बाद एक पिता और बेटी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

दिल का दौरा पड़ने से पिता का हुआ था निधन

जानकारी के अनुसार गांव की रहने वाली ऋतु को सूचना मिली कि उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। पिता की मौत की खबर सुनते ही वह गहरे सदमे में चली गई। परिजन कुछ समझ पाते इससे पहले ही ऋतु ने खेत में बनी पानी की डिग्गी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ऋतु को बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद बेटी की इस तरह हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

(खबर अपडेट की जा रही है)

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Updated on:

16 Jun 2026 12:45 pm

Published on:

16 Jun 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: पिता के निधन का सदमा नहीं झेल पाई बेटी, खुदने भी दे दी जान

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