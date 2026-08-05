Rajasthan : खड़े डम्पर में घुसी कार, मां, बेटे व पत्नी समेत चार की मौत, जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने जा रहे थे

दुर्घटना इतनी भीषण थी कि डम्पर के नीचे घुसी कार का आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया और कार में सवार चारों लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मार्केट के दुकानदारों व पुलिस ने कार में फंसे लोगों को निकालकर लूणकरनसर के राजकीय उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर घायल एक महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है।