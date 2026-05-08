राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी का नया सिलेबस जारी, जानें परीक्षा का पैटर्न

CET Senior Secondary Exam New Syllabus Released: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) सीनियर सेकेंडरी स्तर-2024 की परीक्षा स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार इस पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका कुल भार 300 अंक का होगा। परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा की सबसे बड़ी राहत यह है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और उनका स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा के समकक्ष होगा।