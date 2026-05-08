dholpur: दो दिनों में 118 वीसीआर भर 35 लाख का ठोका जुर्माना

डिस्कॉम एसई विवेक शर्मा ने बताया कि डिस्कॉम रात्रि में बिजली चोरी रोकने के लिए प्लानिंग के तहत कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि बिजली चोरी का बड़ा हिस्सा रात में होता है। चोरी को रोकने डिस्कॉम की टीम रात में गश्त भी कर रही है इस दौरान विजिलेंस टीम को टास्क भी दिया गया है। गर्मी के समय में किसी ईमानदार उपभोक्ता को परेशानी न हो इसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं। जिसके तहत पिछले दो दिनों में जिले भर में कार्रवाई की गई और 118वीसीआर भर 35 लाख रुपए का जुर्माना बिजली चोरों पर ठोका गया। एसई ने बताया कि डिस्कॉम अपने बिजली तंत्र को लगातार मजबूत कर रहा है। वहीं बिजली चोरी को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है जो कि जारी रहेगी। जुर्माना राशि 7 दिवस मे जमा नहीं कराने पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।