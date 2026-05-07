Rajasthan Crime: मकान के बाहर पहरा देता रहा युवक, अंदर 19 साल की युवती का बलात्कार

जब युवती के भाई को अपनी बहन के गायब होने का संदेह हुआ और उसे जानकारी मिली कि वह उस सुनसान घर में है, तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा। वहां अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देख उसने उसे बचाने का प्रयास किया। हालांकि, आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पीड़िता के भाई के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। भाई को घायल करने के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार होने में सफल रहे।