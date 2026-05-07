Rajasthan Crime: मकान के बाहर पहरा देता रहा युवक, अंदर 19 साल की युवती का बलात्कार

प्रतीकात्मक तस्वीर (एआई जेनरेटेड)
धौलपुर। जिले से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना दर्ज की गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्परता दिखाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है।
घटनाक्रम के अनुसार, आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात के लिए बाकायदा योजना बनाई थी। परिजनों द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, गांव का ही एक युवक अपने एक अन्य साथी के साथ युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
आरोपी युवती को गांव के ही एक सुनसान और खाली घर में ले गए। यहां दोनों आरोपियों ने अपनी भूमिकाएं बांट ली थीं। एक युवक घर के मुख्य दरवाजे पर पहरा देता रहा ताकि कोई अंदर न आ सके, जबकि उसके दूसरे साथी ने कमरे के भीतर युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया।
जब युवती के भाई को अपनी बहन के गायब होने का संदेह हुआ और उसे जानकारी मिली कि वह उस सुनसान घर में है, तो वह तुरंत मौके पर पहुंचा। वहां अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देख उसने उसे बचाने का प्रयास किया। हालांकि, आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पीड़िता के भाई के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। भाई को घायल करने के बाद दोनों आरोपी वहां से फरार होने में सफल रहे।
धौलपुर ग्रामीण के क्षेत्राधिकारी (CO) अनूप कुमार ने मीडिया को बताया कि इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच को पुख्ता बनाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल का गहन मुआयना किया है। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से नमूने एकत्र किए हैं।
पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है और उसके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजकर सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।
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