Dholpur Murder: बहुचर्चित छात्र नेता हत्याकांड में 14 साल बाद शूटर गिरफ्तार, यूपी के गंगा एक्सप्रेस-वे से पकड़ा

आरोपित की गिरफ्तारी पर हाल ही में भरतपुर रेंज आईजी कार्यालय की ओर से इनाम राशि बढ़ाकर 35 हजार रुपए की गई थी। हत्याकांड के बाद से सुपारी किलर रोबिन फरार चल रहा था। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए करीब 8 माह से एएसपी (मुख्यालय) वैभव शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीमों ने असम, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, यूपी, बिहार, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई स्थानों से अलग-अलग इनपुट एकत्र किए। साथ ही करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लगभग 6 हजार किलोमीटर सफर किया। आरोपित बीच में करीब 4 साल के लिए नेपाल भाग गया था।