dholpur: डांग क्षेत्र में सुबह नौ बजे तक नहीं खुल रहे स्कूल, शिक्षक गायब

मंगलवार को पत्रिका संवाददाता ने सरमथुरा ब्लॉक के कई स्कूलों पर जाकर पड़ताल की तो कई अध्यापक निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंच सके। इस दौरान कई स्कूलों पर ताला तक लटका मिला। सरमथुरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत धौंध अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौहरेकापुरा में सुबह 9 बजे तक ताला लटका हुआ था। स्कूल में ना शिक्षक ही पहुंचा था ना ही बच्चे मौजूद थे। ग्रामीण महिला रामा, रेनू, कमला, पूजा, स्कूली छात्र रामलखन, रामवृज आदि ने गांव में स्कूल की दुर्दशा के लिए स्थानीय व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि एक माह में 5-6 दिन ही स्कूल खुलता है। इतना ही नहीं स्कूल में गांव के बच्चों का एडमिशन तक नहीं किया जाता है। जिसके कारण गांव के बच्चों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डौमपुरा में पढऩे जाना पड़ता है। स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को ना तो पोषाहार मिलता है ना ही पीने का पानी मुहैया कराया जाता है।