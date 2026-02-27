उपकार ट्रेडमार्क और नाम के अवैध उपयोग पर कोर्ट की रोक

उल्लेखनीय है कि उपकार ट्रेडमार्क संपत्तियों के साथ मसाले के संबंध में अवैध रूप से किए जा रहे व्यापार को कोर्ट में प्रार्थी कुतबुद्दीन कानोड़वाला ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पक्षों के बीच पहले जो साझेदारी फर्म थी, वह 31 अगस्त 2006 को ही भंग हो गई। कोर्ट ने माना कि वर्ष 2006 के बाद फर्म का संयुक्त व्यवसाय साझेदारी स्वरूप में नहीं रहा। साझेदारी भंग होने के बाद भी अप्रार्थी जाकिर हुसैन की ओर से प्रतिष्ठा का सहारा लेकर काम करना कानूनन अस्वीकार्य है।--