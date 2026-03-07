UPSC Result: पिता की 14 साल पहले मौत… मां ने बढ़ाया हौंसला, दूसरे प्रयास में बादल ने मारी बाजी; इनको भी मिली सफलता

तरुण ने दूसरे प्रयास में मे 49वीं रैंक हासिल की है। तरुण के पिता नीमराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित के व्याख्याता हैं और मां डवानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। तरुण ने बताया कि वर्ष 2020 में कम्प्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के प्रतिष्ठित कम्पनियों में नौकरी करते हुए सिविल सर्विस की तैयारी की। जॉब करते हुए परीक्षा की तैयारी करना थोड़ा कठिन रहा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की बदौलत यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने ग्रामीण युवाओं से ऊंचे सपने देखने और पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होने को कहा।