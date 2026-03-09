नीट-यूजी 2026 : डॉक्टर बनने के सपनों की अंतिम रेस शुरू, परीक्षा 3 मई को

डॉक्टर बनने का सपना संजोए विद्यार्थियों के लिए नीट-यूजी 2026 की तैयारी निर्णायक चरण में पहुंच गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 मार्च थी। इस वर्ष नीट परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। एनटीए ने आवेदन प्रक्रिया में आधार आधारित केवाईसी और लाइव फोटो कैप्चर को अनिवार्य कर दिया है। इससे पुराने फोटो अपलोड करने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।