बाड़मेर: मौत को हराकर लौटी लक्ष्मी, अब उसी अस्पताल के वार्ड को बेहतर बनाने का संकल्प, जानें झुलसने से ठीक होने तक की कहानी

अस्पताल के स्टॉफ ने भी उसका पूरा साथ दिया। वह धीरे-धीरे रिकवर हुई। शुक्रवार शाम को जब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जाने लगी तो उसके और उसके परिवार की आंखें भर आई। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी उसका सम्मान किया गया, जिस वार्ड के बोर्ड पर चार महीने से उसका नाम लिखा था, वह उसने खुद ही मिटाया।