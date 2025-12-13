Rajasthan: खेत में मिला युवक का बिना सिर का शव, कई जगह पड़े मिले चिथड़े, इलाके में सनसनी

मृतक प्रहलादराम जाट। फाइल फोटो- पत्रिका
खींवसर। नागौर जिले के भावण्डा थाना क्षेत्र के खोड़वा गांव स्थित खेत में एक युवक का बिना सिर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस को युवक के सिर के चिथड़े कई जगह पड़े मिले। इन हालातों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत विस्फोटक सामग्री से हुई है।
दूसरी ओर मृतक के भाई ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने घटना की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई खोड़वा निवासी जयपाल जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका छोटा भाई प्रहलादराम जाट (37) पुत्र दयाराम शनिवार सुबह करीब आठ बजे घर से निकला था। करीब साढ़े दस बजे फोन करने पर उसने कॉल रिसीव नहीं की।
आस-पास तलाश करने पर उसके भाई का बिना सिर का शव खेत के पास पड़ा मिला। सिर के चिथड़े कई जगह बिखरे हुए थे। रिपोर्ट में जयपाल ने आरोप लगाया कि किसी ने उसके भाई की हत्या कर शव खेत में डाल दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। खींवसर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
खोड़वा सहित आस-पास के गांवों में अवैध खनन होता है। खनन स्थलों के बाहर बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री पड़ी रहती है, लेकिन खनिज विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। अवैध विस्फोटक सामग्री कहां से आती है और अवैध खननकर्ताओं तक किस तरह पहुंचती है, इसे लेकर आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। युवक के शव की स्थिति को देखकर प्रत्यक्षदर्शी अवैध विस्फोटक सामग्री के उपयोग से मौत की आशंका जता रहे हैं।
