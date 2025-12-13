Rajasthan: खेत में मिला युवक का बिना सिर का शव, कई जगह पड़े मिले चिथड़े, इलाके में सनसनी

खोड़वा सहित आस-पास के गांवों में अवैध खनन होता है। खनन स्थलों के बाहर बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री पड़ी रहती है, लेकिन खनिज विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। अवैध विस्फोटक सामग्री कहां से आती है और अवैध खननकर्ताओं तक किस तरह पहुंचती है, इसे लेकर आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। युवक के शव की स्थिति को देखकर प्रत्यक्षदर्शी अवैध विस्फोटक सामग्री के उपयोग से मौत की आशंका जता रहे हैं।