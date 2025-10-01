Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News: अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सड़कों पर, पहाड़ और नदियां हो रहे खोखले

राजस्थान में अवैध खनन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन खान विभाग की कार्रवाई वाहनों तक ही सीमित होकर रह गई है। प्रशासन की ढीली पकड़ से पहाड़ अवैध खनन बढ़ रहा है वहीं बजरी खनन सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है।

3 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

सुनील सिंह सिसोदिया

Oct 01, 2025

राजस्थान में अवैध खनन बेलगाम, कार्रवाई सिर्फ सड़कों पर, पत्रिका फोटो

Illegal mining in Rajasthan: राजस्थान में अवैध खनन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन खान विभाग की कार्रवाई वाहनों तक ही सीमित होकर रह गई है। प्रशासन की ढीली पकड़ से पहाड़ अवैध खनन बढ़ रहा है वहीं बजरी खनन सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। पहाड़ और नदियां अवैध खनन से खोखली हो रही हैं। विभाग खनन स्थलों पर रोकने के बजाय परिवहन पर नकेल कस रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्ष में विभाग हर साल करीब साढ़े 9 हजार से 10 हजार कार्रवाई करता है, लेकिन इनमें अवैध खनन के मामले 10 फीसदी से भी कम हैं। अधिकांश कार्रवाई अवैध खनिज सामग्री के परिवहन और भंडारण पर केंद्रित रहती है।

बजरी के अवैध खनन परिवहन के आधे से ज्यादा मामले

अवैध खनन के मामलों में बजरी सबसे आगे है। वर्ष 2024-25 में दर्ज 9329 मामलों में से 4559 केवल बजरी से जुड़े थे। वहीं इस वर्ष में 31 अगस्त तक दर्ज 4541 प्रकरणों में से 2080 मामले बजरी खनन और परिवहन से संबंधित रहे। प्रदेश में राजनीतिक रूप से भी बजरी अवैध खनन बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहां भी खान विभाग नियंत्रण नहीं कर पा रहा।

सभी खनिजों के अवैध खनन: परिवहन-भंडारण के 5 साल में दर्ज मामले

मामले 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
दर्ज प्रकरण 10,200 9,073 9,372 9,563 9,329 4,541
एफआइआर 804 1,070 1,069 1,219 799 576
जब्त वाहन 10,136 9,092 9,362 9,033 9,339 4,337
वसूली गई राशि 89.87 86.76 78.46 99.69 65.36 30.05
गिरफ्तारी 242 242 719 432 562 320

खाटू कलां में विभागीय मिलीभगत से अवैध खनन का बोलबाला

नागौर जिले की जायल तहसील के ग्राम बड़ी खाटू कलां में चारागाह भूमि के खसरा नंबर 1148 पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। लगभग 1123 बीघा क्षेत्र में भारी मशीनरी से पहाड़ी का अधिकांश हिस्सा जमींदोज कर दिया गया है। 27 सितंबर को पुलिस ने यहां कार्रवाई की, लेकिन खान विभाग के अधिकारियों के शामिल नहीं होने से पूरी तरह नहीं हो सकी।

बजरी का अवैध खनन: परिवहन-भंडारण के 5 साल में दर्ज मामले

मामले 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
दर्ज प्रकरण 6,425 5,584 5,255 4,241 4,559 2,080
एफआइआर 634 927 688 709 542 413
जब्त वाहन 6,407 5,637 5,233 4,139 4,515 1,966
वसूली गई राशि 53.92 53.11 44.68 55.27 27.95 10.7
गिरफ्तारी 204 659 289 267 267 256
वसूली गई राशि करोड़ रुपए में…वर्ष 2025-2026 के आंकड़े 31 अगस्त 2025 तक

विजिलेंस टीमें भी कार्रवाई में विफल

खान विभाग की जोन स्तर पर गठित विजिलेंस टीमें भी कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और भीलवाड़ा में मौजूद ये टीमें पूरे प्रदेश में डेढ़ साल में मात्र 85 कार्रवाई कर सकीं। चौंकाने वाली बात यह है कि भरतपुर टीम को इस अवधि में एक भी अवैध खनन स्थल नहीं मिला, जबकि कोटा और भीलवाड़ा टीमें इस वर्ष एक भी कार्रवाई नहीं कर पाईं। बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीमों की कार्रवाई न के बराबर होने के बावजूद उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही है।

जयपुर

Rajasthan News: अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सड़कों पर, पहाड़ और नदियां हो रहे खोखले

