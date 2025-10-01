Rajasthan News: अवैध खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सड़कों पर, पहाड़ और नदियां हो रहे खोखले

Illegal mining in Rajasthan: राजस्थान में अवैध खनन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन खान विभाग की कार्रवाई वाहनों तक ही सीमित होकर रह गई है। प्रशासन की ढीली पकड़ से पहाड़ अवैध खनन बढ़ रहा है वहीं बजरी खनन सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। पहाड़ और नदियां अवैध खनन से खोखली हो रही हैं। विभाग खनन स्थलों पर रोकने के बजाय परिवहन पर नकेल कस रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्ष में विभाग हर साल करीब साढ़े 9 हजार से 10 हजार कार्रवाई करता है, लेकिन इनमें अवैध खनन के मामले 10 फीसदी से भी कम हैं। अधिकांश कार्रवाई अवैध खनिज सामग्री के परिवहन और भंडारण पर केंद्रित रहती है।