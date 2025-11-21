‘हिम्मत करके आगे आएंगे तो जनता जरूर देगी मौका’, पत्रिका नेशनल बुक फेयर के युवा और राजनीति सत्र में बोले रविंद्र सिंह भाटी

फोटो: पत्रिका
MLA Ravindra Singh Bhati: पत्रिका नेशनल बुक फेयर में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे। ‘युवा और राजनीति’ सत्र में विधायक ने कहा कि दोनों दल युवाओं को आगे आने का मौका दें। यदि ये दल मौका न दें फिर भी चुनाव मैदान में उतरो। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसमें भाग्य आजमाओ। हार-जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। हिम्मत करो, सभी साथ देंगे।
उन्होंने कहा कि मैंने रिस्क ली और तीन चुनाव निर्दलीय लड़ा। युवा हिम्मत करके आगे आएंगे तो जनता मौका जरूर देगी। ओरण और चरागाह के आंदोलन को लेकर विधायक ने कहा कि ये हमारी भावना और संस्कृति से जुड़े मुद्दे हैं। इसको बचाना जरूरी है। चर्चा में मॉडरेटर के रूप में पत्रिका के डिप्टी एडिटर अभिषेक तिवारी मौजूद रहे।
भाटी ने कहा कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। पैसा और पावर भी नहीं है। मेरे ऊपर पक्ष-विपक्ष का दबाव नहीं है। विकास कराने का दोहरा मौका है। अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
आजादी से लेकर अब तक बिना बिजली के लोग रह रहे हैं। जब लोग परेशान होंगे तो मैं कैसे सो सकता हूं। निष्ठा के साथ काम करने वालों का मैं सम्मान करता हूं। टेबल पर मुक्का मारने की क्लिप पर भाटी ने कहा कि 'जय नारायण व्यास विवि, जोधपुर में स्टूडेंट्स की पीड़ा नजदीक से देखी है। उस समय टेबल पर मुक्का मारना केवल पीड़ा को दर्शाना था।'
