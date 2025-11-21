‘हिम्मत करके आगे आएंगे तो जनता जरूर देगी मौका’, पत्रिका नेशनल बुक फेयर के युवा और राजनीति सत्र में बोले रविंद्र सिंह भाटी

MLA Ravindra Singh Bhati: पत्रिका नेशनल बुक फेयर में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे। ‘युवा और राजनीति’ सत्र में विधायक ने कहा कि दोनों दल युवाओं को आगे आने का मौका दें। यदि ये दल मौका न दें फिर भी चुनाव मैदान में उतरो। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसमें भाग्य आजमाओ। हार-जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। हिम्मत करो, सभी साथ देंगे।