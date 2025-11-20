Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तकों वैदिक विवाह सूक्त व पुरुष सूक्त पर हुई चर्चा

Discussion On Patrika Group Editor-In-Chief Gulab Kothari's Books: जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित पत्रिका नेशनल बुक फेयर के पांचवें दिन पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तकों वैदिक विवाह सूक्त व पुरुष सूक्त पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के पूर्व निदेशक वाई.एस. रमेश और संस्कृत विश्वविद्यालय में राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान के निदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा रहे। वाई.एस. रमेश ने कहा कि गुलाब कोठारी की पुस्तकों में विवाह से संबंधित जो गहन भाष्य किया गया है, वह आज की युवा पीढ़ी को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पुस्तक में दांपत्य जीवन के बारे में 70 पृष्ठों में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें विवाह को केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि दो परिवारों के संस्कारों का मिलन माना गया है।