किताबों की दुनिया के साथ फैशन, गेम्स और म्यूजिक के रंगों से जयपुराइट्स सराबोर, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

जयपुर के जवाहर कला केन्द्र के शिल्पग्राम में चल रहे पत्रिका नेशनल बुक फेयर में इन दिनों साहित्यप्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। किताबों के साथ फैशन, गेम्स और म्यूजिक की धुनों ने माहौल को खास बना दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

फोटो: पत्रिका

Patrika National Book Fair 2025: जयपुर के जवाहर कला केन्द्र के शिल्पग्राम में जारी पत्रिका नेशनल बुक फेयर में किताबों की दुनिया के साथ पुस्तकप्रेमी विभिन्न प्रकार के गेम्स और म्यूजिक की बीट्स का आनंद ले रहे हैं।

मंगलवार की शाम ‘तड़का फन प्लग्ड’ नामक सेशन का आयोजन हुआ, जिसे आरजे ऋषिकेश ने होस्ट किया। उन्होंने लोगों से विभिन्न खेलों से जुड़े प्रश्न पूछे।

इस बुक फेयर का मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। फेयर 23 नवंबर तक चलेगा।

कलाकारों की प्रस्तुति ने जमाया रंग

फेयर के दौरान विभिन्न स्कूलों सहित शास्त्री नगर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न सत्रों में संवाद सुने।

वहीं म्यूजिकल ईवनिंग में जिम्मीज बैंड के कलाकार जिम्मी थॉमस, गौरव भट्ट और जेरोम थॉमस ने बॉलीवुड हिट्स नंबर पेशकर समां बांधा।

ये हैं प्रायोजक

इसका मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीड टू बी यूनिवर्सिटी) जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।

Published on:

19 Nov 2025 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / किताबों की दुनिया के साथ फैशन, गेम्स और म्यूजिक के रंगों से जयपुराइट्स सराबोर, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

