किताबों की दुनिया के साथ फैशन, गेम्स और म्यूजिक के रंगों से जयपुराइट्स सराबोर, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

Patrika National Book Fair 2025: जयपुर के जवाहर कला केन्द्र के शिल्पग्राम में जारी पत्रिका नेशनल बुक फेयर में किताबों की दुनिया के साथ पुस्तकप्रेमी विभिन्न प्रकार के गेम्स और म्यूजिक की बीट्स का आनंद ले रहे हैं।