Patrika National Book Fair: किताबों के बीच खुशनुमा पल; परिवारों की संडे आउटिंग का पसंदीदा स्पॉट बन रहा पत्रिका बुक फेयर

कार्यक्रम में धड़क बैंड के कलाकारों ने प्रस्तुति देकर माहौल को संगीतमय कर दिया। ‘पायोजी मैंने राम रतन धन पायो… गीत से कलाकारों में परफॉर्मेंस की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ‘आंखें ये दरिया बन-बन बहने लगी…’ गीत पेश किया। वहीं, ‘घूमर रमवा में जास्यां…’, पल्लो लटके रे म्हारो पल्लो लटके…’, ‘थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी…’समेत कई गीतों की प्रस्तुति देकर ऑडियंस को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में कंचन मीणा, आलोक भट्ट, राहुल मीणा समेत कई कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी।