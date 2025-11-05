Jaipur: 15 से 23 नवंबर तक पत्रिका नेशनल बुक फेयर में होगा ज्ञान-मनोरंजन का संगम, प्रवेश नि:शुुल्क

Patrika National Book Fair 2025: जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 15 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले 'पत्रिका नेशनल बुक फेयर' में ज्ञान और मनोरंजन का संगम नजर आएगा। मेले में 115 से अधिक स्टॉल्स लगेंगी जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें उपलब्ध होंगी। इस बुक फेयर में दो लाख से अधिक लेखकों की पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुस्तक प्रकाशक एवं वितरक भी इसमें भाग लेंगे। फेयर में कई प्रतियोगिताएं होंगी, जहां बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर सकेंगे। फेयर हर वर्ग के लिए खास रहेगा। महिलाओं के लिए रेसेपीज, डिजाइनिंग, मदर एंड चाइल्ड केयर, होम मेंटेनेंस से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। मेले की अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।