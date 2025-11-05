Jaipur: 15 से 23 नवंबर तक पत्रिका नेशनल बुक फेयर में होगा ज्ञान-मनोरंजन का संगम, प्रवेश नि:शुुल्क

फाइल फोटो: पत्रिका
Patrika National Book Fair 2025: जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 15 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले 'पत्रिका नेशनल बुक फेयर' में ज्ञान और मनोरंजन का संगम नजर आएगा। मेले में 115 से अधिक स्टॉल्स लगेंगी जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें उपलब्ध होंगी। इस बुक फेयर में दो लाख से अधिक लेखकों की पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुस्तक प्रकाशक एवं वितरक भी इसमें भाग लेंगे। फेयर में कई प्रतियोगिताएं होंगी, जहां बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर सकेंगे। फेयर हर वर्ग के लिए खास रहेगा। महिलाओं के लिए रेसेपीज, डिजाइनिंग, मदर एंड चाइल्ड केयर, होम मेंटेनेंस से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। मेले की अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।
बुक फेयर में प्रवेश नि:शुुल्क रहेगा। यहां अलग से फूड कोर्ट भी लगाया जाएगा, जहां पुस्तक प्रेमी फेयर में चटखारे का लुत्फ भी ले सकेंगे। प्रमुख लेखकों, कवियों और अनुवादकों के साथ साहित्यिक चर्चाएं और इंटरएक्टिव सत्र भी आयोजित होंगे। इस मौके पर किताबों का विमोचन भी होगा। युवाओं को बड़े लेखकों से मिलने का मौका मिलेगा। फेयर में किताब के साथ स्टेशनरी और साइंटिफिक एंड एजुकेशन टॉयज मिलेंगे।
फेयर में शिक्षण संस्थानों के बच्चे विजिट करेंगे। स्कूल,कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के छात्र अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए विज्ञान, तकनीक, टेक्नोलॉजी प्रबंधन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों पर आधारित किताबें उपलब्ध होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आइएएस, आरएएस, बैंकिंग एवं अन्य परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री और सीडी भी मेले में मौजूद रहेगी।
फेयर में स्कूल-कॉलेज-लाइब्रेरी की किताबों के लिए विशेष छूट भी दी जाएगी। इस भव्य पुस्तक मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट, पब्लिकेशन डिविजन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, राजपाल एंड संस, पत्रिका पब्लिकेशन, मंजूल पब्लिकेशन, उपकार प्रकाशन, श्री अरबिंदो सोसाइटी योगदा सत्संग सोसाइटी, कबीर ज्ञान प्रकाशन झारखंड, मैपल प्रेस सहित देशभर के प्रमुख प्रकाशन समूह हिस्सा लेंगे। बुक फेयर में देश-विदेश के प्रमुख प्रकाशकों और लेखकों की उपस्थिति रहेगी। साथ ही बड़े लेखकों से भी मिलने का मौका मिलेगा। यहां पॉडकास्ट लाउंज में आरजे शॉर्ट्स, म्यूजिक इवनिंग जैसे आकर्षक कार्यक्रम भी होंगे, जो शब्दों और सुरों की जादुई दुनिया में ले जाएंगे। 'लेखक से मुलाकात' सत्र में साहित्यकारों से सीधी बातचीत की जा सकेगी।
