Rajasthan: साले ने काटी जीजा की नाक, उधर दूसरे युवक संग पत्नी फरार, 4 महीने पहले हुई थी शादी

दूसरी तरफ युवती के फरार होने पर उसका पति ज्यादा सक्रिय नहीं था, इस बात से युवती का भाई यानी पीड़ित का साला नराज चल रहा था। बीते दिन युवती के भाई हनुमान पुत्र पन्नाराम सहित चार-पांच अन्य लोगों ने हाथीतला टोल पर अपने जीजा को रोककर धारदार हथियार से नाक पर हमला कर दिया। इस दौरान साले ने अपने जीजा की नाक को काट दिया।