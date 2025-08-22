Rajasthan: साले ने काटी जीजा की नाक, उधर दूसरे युवक संग पत्नी फरार, 4 महीने पहले हुई थी शादी

बाड़मेर। सदर थाना क्षेत्र के हाथीतला टोल पर गुरुवार रात एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी नाक काट दी गई। घायल युवक को गंभीर हालत में जोधपुर रैफर किया गया है। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि युवक का साला ही है।
पुलिस के अनुसार, लोहारवा निवासी एक युवती की चार माह पूर्व शादी हुई थी। सावन के मौके पर वह पीहर आई थी। युवती को अपना पति पसंद नहीं था, ऐसे में वह अपने मित्र से संपर्क कर किसी अन्य युवक के साथ भाग गई। इस घटना को लेकर पीहर वालों ने सदर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
दूसरी तरफ युवती के फरार होने पर उसका पति ज्यादा सक्रिय नहीं था, इस बात से युवती का भाई यानी पीड़ित का साला नराज चल रहा था। बीते दिन युवती के भाई हनुमान पुत्र पन्नाराम सहित चार-पांच अन्य लोगों ने हाथीतला टोल पर अपने जीजा को रोककर धारदार हथियार से नाक पर हमला कर दिया। इस दौरान साले ने अपने जीजा की नाक को काट दिया।
हमले में गंभीर घायल हुए भूराराम को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर जोधपुर रैफर कर दिया गया। पत्नी के फरार होने के बाद पीड़ित भूरालाल पहले से ही शर्मिंदगी झेल रहा था। अब पत्नी के भाई ने भूरालाल की नाक काट दी है।