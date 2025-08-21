धौलपुर के दमोह कुंड में डूबा एयरफोर्स का जवान, 24 घंटे बाद मिला शव, आगरा से अन्य साथियों के साथ आए थे घूमने

धौलपुर । सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के पर्यटन स्थल दमोह झरने पर घूमने आए वायु सैनिक की यहां दमोह कुंड में डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार की बताई जा रही है। गुरुवार को एसडीआरएफ एवं स्थानीय गोताखोरों कुंड में कई घंटे तक तलाश किया, जिस पर शाम को कुंड से वायु सैनिक का शव बाहर निकाल लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर स्थानीय सामुदायिक अस्पताल सरमथुरा में रखवाया है। स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी गुरुवार सुबह उस समय हुई, जब एयरफोर्स के ग्वालियर स्टेशन से कॉल आया। जिस पर पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू किया।
एसडीएम अमन चौधरी ने बताया कि बुधवार को आगरा से कॉर्पो लक्ष्मी ईश्वर प्रसाद एयरफोर्स के तीन साथियों के साथ सरमथुरा क्षेत्र के दमोह झरना पर घूमने आया था। वायु सैनिक लक्ष्मी ईश्वर प्रसाद पुत्र गंगाधर निवासी निवासी 14 तारोडा जिला अदिलाबाद (तेलंगाना) नहाते वक्त कुण्ड में डूब गया। साथी सैनिक को दमोह कुण्ड में डूबने के बाद अन्य साथी घबरा गए और बाद में यह लोग चले गए।
इन्होंने स्थानीय पुलिस या अन्य को सूचना नहीं दी। गुरुवार सुबह हादसे की इत्तला मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन ने एसडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों की मदद से कुण्ड में तलाशी अभियान चलाया गया। स्थानीय गोताखोरों एवं एसडीआरएफ ने छह घंटे तक मशक्कत कर कुंड में से वायु सैनिक के शव को बरामद किया गया।
एसडीएम ने बताया कि मृतक वायु सैनिक की ड्यूटी वायु सेना स्टेशन नई दिल्ली में थी जो आगरा से वायु सैनिकों के साथ दमोह घूमने आया था। सैनिक के डूबने के बाद प्रशासन ने वायु सेना ग्वालियर से अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मृतक सैनिक के शव का सामुदायिक अस्पताल सरमथुरा में पोस्टमार्टम किया जाएगा।