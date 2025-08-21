धौलपुर के दमोह कुंड में डूबा एयरफोर्स का जवान, 24 घंटे बाद मिला शव, आगरा से अन्य साथियों के साथ आए थे घूमने

धौलपुर । सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के पर्यटन स्थल दमोह झरने पर घूमने आए वायु सैनिक की यहां दमोह कुंड में डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार की बताई जा रही है। गुरुवार को एसडीआरएफ एवं स्थानीय गोताखोरों कुंड में कई घंटे तक तलाश किया, जिस पर शाम को कुंड से वायु सैनिक का शव बाहर निकाल लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर स्थानीय सामुदायिक अस्पताल सरमथुरा में रखवाया है। स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी गुरुवार सुबह उस समय हुई, जब एयरफोर्स के ग्वालियर स्टेशन से कॉल आया। जिस पर पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू किया।