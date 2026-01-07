7 जनवरी 2026,

धौलपुर

कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल

राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग बदहाल स्थिति में है। जिससे छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्या को लेकर बुधवार को जिला प कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना था कि बरसात के दिनों में तो यह रास्ता पूरी तरह से कट जाता है। हाल ये होता है कि नाव चल जाए।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 07, 2026

कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल The girl students reached the Collectorate and said that it was difficult to even walk

- कन्या कॉलेज की बदहाल सडक़ का मामला

- चेतावनी: सात दिन में सडक़ नहीं सुधरी तो आंंदोलन और चक्काजाम

धौलपुर. राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग बदहाल स्थिति में है। जिससे छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्या को लेकर बुधवार को जिला प कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना था कि बरसात के दिनों में तो यह रास्ता पूरी तरह से कट जाता है। हाल ये होता है कि नाव चल जाए।

बताया कि पूर्व में कन्या महाविद्यालय तक पहुंचने का रास्ता सैंपऊ रोड से छोटे रेलवे ट्रैक को पार करते हुए जाता था। लेकिन रेलवे ट्रैक के विस्तार के बाद यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। वर्तमान में महाविद्यालय जाने के लिए केवल एक ही रास्ता शेष है, जो पुलिस लाइन स्थित प्रेरणा नगर कॉलोनी से होकर गुजरता है। यह मार्ग पूरी तरह से ऊबड़-खाबड़ और जगह-जगह गड्ढों की वजह से दुपहिया वाहन तक नहीं चल पाता है।

इकाई सचिव निशा कुशवाह ने बताया कि पहले महाविद्यालय के लिए जो रास्ता था वह छोटे रेलवे ट्रैक पार करके गुजरता था लेकिन अब बड़ा रेलवे ट्रैक बनने के कारण रास्ता अवरुद्ध होने से परेशानी हो रही है। जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने बताया कि इस सडक़ से सैकड़ों विद्यार्थी निकलते हैं इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं है। इस मौके पर एसएफडी सहसंयोजक मुस्कान वरुण ने कहा कि मार्ग पर सात दिन में कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पडेगा और चक्का जाम होगा। इस मौके पर इकाई उपाध्यक्ष कशिश सक्सेना, इकाई एसएफएस संयोजक साक्षी चौधरी, एसएफएस सहसंयोजक पावनी, प्रीति, सोनम, मुस्कान सोलंकी, संजना एरिया, तनीषा आदि मौजदू रही।

रेलवे ट्रेक के बाद बढ़ी मुसीबत

धौलपुर से सरमथुरा तक बिछ रही नवीन रेलवे लाइन कार्य के बाद सामने की तरफ ऊंचाई बढऩे से यहां पानी जमा हो जाता है। गत मानसूनी सीजन में यहा भारी जल भराव हो गया था। जिससे रास्ता बंद हो गया। हाल ये था कि नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाने वाले रास्ते को काटना तक पड़ा था। खास बात ये है कि इस इलाके में कन्या कॉलेज के साथ विधि कॉलेज, एक निजी कॉलेज और आगे की तरफ केन्द्रीय विद्यालय भी संचालित है।

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल

