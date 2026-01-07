कलक्ट्रेट पहुंची छात्राएं, बोली- पैदल निकलना तक मुश्किल

इकाई सचिव निशा कुशवाह ने बताया कि पहले महाविद्यालय के लिए जो रास्ता था वह छोटे रेलवे ट्रैक पार करके गुजरता था लेकिन अब बड़ा रेलवे ट्रैक बनने के कारण रास्ता अवरुद्ध होने से परेशानी हो रही है। जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा ने बताया कि इस सडक़ से सैकड़ों विद्यार्थी निकलते हैं इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं है। इस मौके पर एसएफडी सहसंयोजक मुस्कान वरुण ने कहा कि मार्ग पर सात दिन में कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पडेगा और चक्का जाम होगा। इस मौके पर इकाई उपाध्यक्ष कशिश सक्सेना, इकाई एसएफएस संयोजक साक्षी चौधरी, एसएफएस सहसंयोजक पावनी, प्रीति, सोनम, मुस्कान सोलंकी, संजना एरिया, तनीषा आदि मौजदू रही।