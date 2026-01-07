आठ रूटों पर बसों का संचालन ठप…सैकड़ों यात्री परेशान

धौलपुर डिपो 63 बसों का संचालन करती है। जिनमें से 41 बस खुद निगम की हैं तो 22 बसें अनुबंद्ध पर संचालित की जा रही हैं। इन बसों का संचालन करने के लिए 71 चालक निगम के, 20 चालक एजेंसी के द्वारा हैं तो वहीं 70 परिचालक भी नियुक्त हैं, लेकिन बसों के हिसाब से देखा जाए तो विभाग चालक और परिचालकों की कमी बताता और यही कारण है कि आठ रूटों पर चलने वाली बसें कई माहों से बंद होकर वर्कशॉप में खड़ी हैं। विभाग का कहना है कि लंबे रूट पर चलने वाली बसों में दो चालक और दो परिचालक का स्टॉफ होता है, अगर कोई चालक लंबी दूरी के रूट से आया है तो अगले दिन उसको रेस्ट देने के साथ दूसरे चालक को भेजा जाता है। इस स्थिति में धौलपुर डिपो में बसों के हिसाब से चालक और परिचालकों की कमी है। हालांकि विभाग ने 5 सिविल डिफेंस कर्मचारियों को भी डिपो में चालक परिचालक के रूप में लगा रखा है, लेकिन समस्या अभी भी यथावत बनी हुई है।