महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या का आरोप

धौलपुर. शहर में निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाइपास पुल के पासएक 31 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान कोमल पत्नी गंगा सिंह लोधा निवासी चरण विहार कॉलोनी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतका के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक युवक और उसके साथियों पर कोमल की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, बताया जा रहा है कि महिला बच्चों को स्कूल छोडऩे जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।