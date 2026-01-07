महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या का आरोप

- दर्ज कराई रिपोर्ट में तीन युवकों पर आरोप
- शहर में राजाखेड़ा बाइपास के पास की घटना
धौलपुर. शहर में निहालगंज थाना इलाके के राजाखेड़ा बाइपास पुल के पासएक 31 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान कोमल पत्नी गंगा सिंह लोधा निवासी चरण विहार कॉलोनी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतका के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एक युवक और उसके साथियों पर कोमल की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, बताया जा रहा है कि महिला बच्चों को स्कूल छोडऩे जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पिता बहादुर सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पुत्री कोमल के साथ जा रहे थे। रास्ते में कोमल कुछ दूरी पर पीछे रह गई। उन्होंने पीछे मुडक़र देखा तो राजाखेड़ा बाइपास पुल के पास एक युवक खड़ा मिला, जिसकी कुछ वर्ष पूर्व कोमल से सगाई हुई थी, जो बाद में टूट गई थी। परिवार ने कोमल का विवाह अन्यत्र कर दिया। आरोप है कि उक्त युवक कोमल को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था। मंगलवार को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोमल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
