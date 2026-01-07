धौलपुर में देवर-देवरानी ने भाभी पर चाकू से किया हमला, नाक पर गंभीर घाव

जानकारी के अनुसार घायल पूनम का पति राहुल जिले से बाहर मजदूरी करता है। घटना के समय घर पर वह अकेली थी। बुधवार दोपहर घर पर आपसी विवाद हो गया। पूनम के देवर रोहित और देवरानी कांता के बीच झगड़ा और फिर मारपीट हो गई। पूनम के साथ दोनों ने मारपीट कर दी। पूनम पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी नाक पर गंभीर चोट पहुंची। अचानक हुई घटना से हड़कंप मच गया।