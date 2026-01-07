धौलपुर में देवर-देवरानी ने भाभी पर चाकू से किया हमला, नाक पर गंभीर घाव

इलाज कराने पहुंची घायल महिला। फोटो पत्रिका
धौलपुर। सैंपऊ उपखंड के कस्बा तसीमो में बुधवार को आपसी विवाद के चलते देवर-देवरानी द्वारा भाभी पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में महिला की नाक पर गंभीर चोट आई है। घायल महिला को परिजन इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे। घटना ने इलाके में सनसनी फैल दी।
चाकू के वार से महिला पूनम की नाक में गंभीर घाव हुआ है। पीड़िता का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। उधर, पुलिस ने घटनाक्रम को लेकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार घायल पूनम का पति राहुल जिले से बाहर मजदूरी करता है। घटना के समय घर पर वह अकेली थी। बुधवार दोपहर घर पर आपसी विवाद हो गया। पूनम के देवर रोहित और देवरानी कांता के बीच झगड़ा और फिर मारपीट हो गई। पूनम के साथ दोनों ने मारपीट कर दी। पूनम पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी नाक पर गंभीर चोट पहुंची। अचानक हुई घटना से हड़कंप मच गया।
थाना प्रभारी प्रवेन्द्र रावत ने बताया कि देवरानी जेठानी के झगड़े का मामला सामने आया है जिसमें पूनम ने अपने देवर और देवरानी पर चाकू से नाक गंभीर चोट लगने का आरोप लगाया है। एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
