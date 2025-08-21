मन में आस्था और सफर का जुनून लेकर बढ़ रहे थे…76 किमी दूर गहरे पानी ने थाम दी सांसें, गांव में मातम

कई किमी चलने के बाद पैरों में दर्द और चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन बाबा के रुणिचा धाम पहुंचने का जज्बा कम नहीं था। आपस में मौज-मस्ती करते चल रहे इन तीनों युवाओं के लिए काल का ग्रास बनी भोपागलढ़ क्षेत्र के गादेरी गांव के पास बारिश के पानी से भरी एक पत्थर की खान। नहीते समय अचानक से पानी में गिरे सचिन को बचाने के लिए नरेंद्र और लखन उर्फ लक्की भी पानी में कूद गए। तैरना नहीं आने से ही तीनों ही बहुत झटपटाए होंगे, लेकिन कहते हैं ना होनी को कोई नहीं टाल सकता। तीनों ही एक साथ गहरे पानी में डूबकर मौत के मुंह में समा गए।