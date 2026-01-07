45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 100 मीटर महिला दौड़ में मनीषा रही प्रथम

धौलपुर. 45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता छठी बटालियन आरएसी ग्राउंड धौलपुर पर आयोजित की जा रही है। उद्घााटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी रहे। उन्होंने खिलाडिय़ों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी बटालियन का नाम रोशन करें और खेल के दौरान खेल भावना का परिचय दें। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल के पहलू होते हैं। हार-जीत को परे रखते हुए अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करें।
एसपी एवं आरएसी कमांडेंट विकास सांगवान ने कहा कि धौलपुर आरएसी में 45वीं प्रतियोगिता में राजस्थान की जो बटालियन ने भागीदारी निभाई है। जिसमें महिला पुरुष वर्ग में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी खिलाडिय़ों को बेहतर प्रदर्शन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया। समारोह में डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने भी खिलाडिय़ों को शुभकामनाएं दी। आयोजन के दौरान सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी फिजिकल बृजेंद्र कोली, डॉ.पीसी पाठक चोब सिंह, हरिमोहन शर्मा, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अल्का विश्नोई, रश्मि राव, रवि मोहन त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन पीटीआई अनिल मिश्रा व रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने किया। आंगुन्तकों को डिप्टी कमांडेंट सांखला और यूनिट चिकित्साधिकारी डॉ.परमेशचंद पाठक ने अभिनंदन किया।
अन्य खेलों में यह रहे विजेता
इसी तरह 200 मीटर दौड़ में मनिता चतुर्थ बटालियन प्रथम व द्वितीय सुमन द्वितीय बटालियन, 400 मीटर में ओमवती चतुर्थ बटा. प्रथम एवं द्वितीय तारावती द्वितीय बटालियन, 800 मीटर में पूजा हाड़ी रानी महिला बटालियन एवं द्वितीय गायत्री द्वितीय बटालियन, डिस्कस थ्रो महिला वर्ग में कीर्ति प्रथम द्वितीय बटालियन, द्वितीय तारावती बटालियन, शाटपुट महिला में प्रथम कीर्ति द्वितीय बटा. एवं द्वितीय सोहिनी 14वीं बटालियन, जैवलिन थ्रो में सुजाता प्रथम एवं द्वितीय ओमवती रही। इसी तरह लम्बी कूद में सुमन व द्वितीय मनिता, ऊंची कूद में निशा और द्वितीय सुजाता रही। 400 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में द्वितीय बटालियन प्रथम व द्वितीय स्थान चतुर्थ बटालियन रही। बॉलीवाल में आठवीं बटालियन विजेता रही। फुटबॉल मैच में बारहवीं बटालियन और हॉकी मैच में महाराना प्रताप बटालियन विजेता रही। बैडमिंटन में 10 बटालियन विजेता रही।
कोटा ने जयपुर को खो-खो में दी पटखनी
आतिशबाजी के बीच हुआ उद्घाटन समारोह गुब्बारे उड़ाकर अतिथियों ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया। गत 9 जनवरी तक प्रतियोगिता का अयोजन किया जाएगा। 7 जनवरी को 29 खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। शुभारंभ के दौरान 100 मीटर महिला दौड़ में प्रथम स्थान पर मनीषा, द्वितीय पर सुमन व तृतीय स्थान पर कीर्ति को स्वर्ण, रजत व कांस्य के मेडल प्रदान किए। इससे पहले सभी टीमों ने आरएसी बैंड पर मार्च पास्ट किया। वहीं, खो-खो प्रतियोगिता में कोटा आरएसी ने जयपुर आरएसी को पराजित किया।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग