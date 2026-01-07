45वीं अंतर बटालियन रेंज द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 100 मीटर महिला दौड़ में मनीषा रही प्रथम

एसपी एवं आरएसी कमांडेंट विकास सांगवान ने कहा कि धौलपुर आरएसी में 45वीं प्रतियोगिता में राजस्थान की जो बटालियन ने भागीदारी निभाई है। जिसमें महिला पुरुष वर्ग में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी खिलाडिय़ों को बेहतर प्रदर्शन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया। समारोह में डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने भी खिलाडिय़ों को शुभकामनाएं दी। आयोजन के दौरान सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी फिजिकल बृजेंद्र कोली, डॉ.पीसी पाठक चोब सिंह, हरिमोहन शर्मा, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अल्का विश्नोई, रश्मि राव, रवि मोहन त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन पीटीआई अनिल मिश्रा व रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने किया। आंगुन्तकों को डिप्टी कमांडेंट सांखला और यूनिट चिकित्साधिकारी डॉ.परमेशचंद पाठक ने अभिनंदन किया।