हरियाणा और दिल्ली से दबोचे नाइजीरियन ड्रग सप्लायर

पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी ने हरियाणा के फरीदाबाद और दिल्ली से दो नाइजीरियन ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो जयपुर सहित अन्य शहरों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे।

जयपुर

Lalit Tiwari

Dec 26, 2025

जयपुर. पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी ने हरियाणा के फरीदाबाद और दिल्ली से दो नाइजीरियन ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो जयपुर सहित अन्य शहरों में एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। वहीं, मुहाना थाना पुलिस ने स्मैक और गांजा बेचते हुए एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार गिरफ्तार तस्कर टौची और हेंडरी नाइजीरिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने टौची को हरियाणा के फरीदाबाद से और हेंडरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी जयपुर के तस्करों को अलग-अलग शहरों में बुलाकर एमडी ड्रग्स की सप्लाई करते थे।

गौरतलब है कि, तीन दिन पहले सीएसटी ने ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में कार सवार तीन तस्करों को 5.50 लाख रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था। पूछताछ में सामने आया कि यह एमडी ड्रग्स फरीदाबाद में रह रहे नाइजीरियन नागरिक टौची से ली गई थी। इसी सूचना पर पुलिस टीम फरीदाबाद पहुंची और टौची को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर दिल्ली में उसके साथी हेंडरी को भी पकड़ा गया।दूसरी ओर, मुहाना थाना पुलिस ने क्षेत्र में स्मैक और गांजा बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल मालावत (28) निवासी मदरामपुरा, थाना मुहाना, जयपुर का रहने वाला है। आरोपी मुहाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 5.63 ग्राम स्मैक और 150 ग्राम गांजा बरामद किया है।

Published on:

26 Dec 2025 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हरियाणा और दिल्ली से दबोचे नाइजीरियन ड्रग सप्लायर

