हरियाणा और दिल्ली से दबोचे नाइजीरियन ड्रग सप्लायर

गौरतलब है कि, तीन दिन पहले सीएसटी ने ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में कार सवार तीन तस्करों को 5.50 लाख रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था। पूछताछ में सामने आया कि यह एमडी ड्रग्स फरीदाबाद में रह रहे नाइजीरियन नागरिक टौची से ली गई थी। इसी सूचना पर पुलिस टीम फरीदाबाद पहुंची और टौची को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर दिल्ली में उसके साथी हेंडरी को भी पकड़ा गया।दूसरी ओर, मुहाना थाना पुलिस ने क्षेत्र में स्मैक और गांजा बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल मालावत (28) निवासी मदरामपुरा, थाना मुहाना, जयपुर का रहने वाला है। आरोपी मुहाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 5.63 ग्राम स्मैक और 150 ग्राम गांजा बरामद किया है।