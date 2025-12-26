राजस्थान आवासन मंडल लाएगा अनिस्तारित संपत्तियों पर नई नीति, अतिक्रमण रोकने को बनेगी प्रवर्तन शाखा

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल (RHB) जल्द ही वर्षों से लंबित पड़ीअनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण के लिए नई नीति लाने जा रहा है। इसके साथ ही मंडल की संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक सख्त प्रवर्तन शाखा का भी गठन किया जाएगा। यह अहम फैसले शुक्रवार को जयपुर स्थित राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में आयोजित 253वीं बोर्ड बैठक में लिए गए।
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बताया गया कि बुधवार नीलामी और प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी को आमजन से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जो मंडल पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।
317 करोड़ से ज्यादा का राजस्व
मंडल अध्यक्ष ने बताया कि नवंबर माह में आयोजित नीलामी के जरिए अलवर, जोधपुर और जयपुर में स्थित कुल 81 संपत्तियों से 317 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने मिशन मोड में भूमि चिन्हित कर नई आवासीय योजनाएं शुरू करने और ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही आरएफएसडीएल(RFSDL) के माध्यम से वर्षों से लंबित संपत्तियों का अध्ययन कर उनके समयबद्ध निस्तारण के लिए पॉलिसी तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
अतिक्रमण पर लगेगी लगाम, बनेगी प्रवर्तन शाखा
मंडल की संपत्तियों की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने के लिए जल्द ही एक प्रवर्तन शाखा गठित की जाएगी। बोर्ड बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव को अब वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इस शाखा में 51 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएंगे।
तेज होगी क्रियान्विति
आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा ने बोर्ड के फैसलों की त्वरित क्रियान्विति और लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडल की संपत्तियों का सीमांकन कर साइनेज, फेंसिंग और जरूरत अनुसार चारदीवारी करवाकर सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं शासन सचिव (बजट) राजन विशाल, मंडल सचिव गोपाल सिंह, उप सचिव डॉ. अशोक कुमार, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी.एस. मीणा, प्रतीक श्रीवास्तव, वित्तीय सलाहकार केसी कुमावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
