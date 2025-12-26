राजस्थान आवासन मंडल लाएगा अनिस्तारित संपत्तियों पर नई नीति, अतिक्रमण रोकने को बनेगी प्रवर्तन शाखा

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल (RHB) जल्द ही वर्षों से लंबित पड़ीअनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण के लिए नई नीति लाने जा रहा है। इसके साथ ही मंडल की संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक सख्त प्रवर्तन शाखा का भी गठन किया जाएगा। यह अहम फैसले शुक्रवार को जयपुर स्थित राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में आयोजित 253वीं बोर्ड बैठक में लिए गए।

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बताया गया कि बुधवार नीलामी और प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी को आमजन से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जो मंडल पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।