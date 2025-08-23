जयपुर में मेट्रो कॉरिडोर-रिंग रोड के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ने पकड़ी रफ्तार, घर खरीदारों के लिए ये क्षेत्र नई पसंद

रिपोर्ट में जयपुर को टियर-2 शहरों में सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट के रूप में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2024 के बीच जयपुर में नई प्रॉपर्टी लॉन्च की औसत कीमत 4,240 प्रति वर्गफुट से बढ़कर 6,979 प्रति वर्गफुट तक पहुंच गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में देखी गई है, जहां निवेशकों और डवलपर्स की रुचि लगातार बढ़ रही है।