जयपुर

नेशनल हाईवे पर आज से सस्ता सफर, जयपुर से दिल्ली का टोल अब मात्र 45 रुपए; ऐसे समझें फायदे का गणित

Annual Fastag Pass: पंद्रह अगस्त यानी आज से 3000 हजार रुपए के फास्टैग पास की सुविधा शुरू हो गई है। ऐसे में निजी कार चालकों को नेशनल हाईवे पर बड़ी राहत मिलेगी।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 15, 2025

Jaipur-Delhi-National-Highway
जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। पंद्रह अगस्त यानी आज से निजी कार चालकों को नेशनल हाईवे पर बड़ी राहत मिलेगी। केन्द्र सरकार की घोषणा के अनुरूप 3000 हजार रुपए के फास्टैग पास की सुविधा शुरू हो गई है। एक बार तीन हजार रुपए का फास्टैग पास बनवाने पर एक साल के अंदर 200 बार टोल क्रॉस करने की सुविधा मिलेगी। यानी अब आप मात्र 15 रुपए में ही एक बार टोल क्रॉस कर सकेंगे।

राजस्थान में नेशनल हाईवे पर वर्तमान में 166 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं, जिन पर यह सुविधा मिलेगी। यह सुविधा फिलहाल सिर्फ निजी कारों को ही दी गई है। यदि आप एक साल से कम समय में ही 200 बार टोल क्रॉस कर जाते हैं और तो आप फिर से तीन हजार रुपए का रिचार्ज करवा कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

यहां बनवा सकते हैं वार्षिक पास

इस सुविधा के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और मोबाइल पर राजमार्ग ऐप पर जाकर वार्षिक पास बनवाया जा सकता है।

ऐसे समझें फायदे का गणित

यदि वार्षिक फास्टैग पास की सुविधा ली है तो जयपुर से दिल्ली के बीच अब मात्र 45 रुपए का ही टोल लगेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कार चालक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दिल्ली जाता है तो सबसे पहले उसका टोल बगराना में एक्सप्रेस-वे पर एंट्री लेने पर लगेगा, इसके बाद सोहना में एग्जिट करने पर टोल लगेगा। तीसरा टोल प्लाजा सोहना और गुरुग्राम के बीच बना हुआ है। इस तरह 15 रुपए के हिसाब से तीनों टोल पर कुल मिलाकर 45 रुपए टोल के लगेंगे। अभी निजी कार चालकों को इस रूट पर 685 रुपए टोल के देने पड़ते थे।

राज्य सरकार के अधीन टोल पर नहीं मिलेगी सुविधा

वार्षिक फास्टैग पास की सुविधा सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आने वाली सड़कों पर ही मिलेगी। राज्य सरकार के अधीन नेशनल हाईवे और राज्य राजमार्गों के टोल प्लाजाओं पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

