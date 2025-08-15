नेशनल हाईवे पर आज से सस्ता सफर, जयपुर से दिल्ली का टोल अब मात्र 45 रुपए; ऐसे समझें फायदे का गणित

यदि वार्षिक फास्टैग पास की सुविधा ली है तो जयपुर से दिल्ली के बीच अब मात्र 45 रुपए का ही टोल लगेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कार चालक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दिल्ली जाता है तो सबसे पहले उसका टोल बगराना में एक्सप्रेस-वे पर एंट्री लेने पर लगेगा, इसके बाद सोहना में एग्जिट करने पर टोल लगेगा। तीसरा टोल प्लाजा सोहना और गुरुग्राम के बीच बना हुआ है। इस तरह 15 रुपए के हिसाब से तीनों टोल पर कुल मिलाकर 45 रुपए टोल के लगेंगे। अभी निजी कार चालकों को इस रूट पर 685 रुपए टोल के देने पड़ते थे।