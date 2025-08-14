Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेंगी नई सेक्टर सड़कें; लोगों को मिलेगी राहत

Jaipur Road News: जयपुर शहर में जल्द ही सेक्टर सड़कें धरातल पर उतरेंगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। सेक्टर रोड के लिए जेडीए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 14, 2025

Sector Roads in Jaipur
Photo Source AI

जयपुर। जयपुर शहर में जल्द ही सेक्टर सड़कें धरातल पर उतरेंगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल, जयपुर में दांतली आरओबी से रिंग रोड परियोजना तक 2200 मीटर लंबाई में 60 मीटर सेक्टर रोड और लूनियावास रोड तक 1800 मीटर लंबाई में 300 फीट सेक्टर रोड बनाई जाएगी। जेडीए जल्द ही इसके लिए टेंडर करेगा।

जेडीए में बुधवार को सेक्टर सड़कों लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें सेक्टर सड़कों के डिमार्केशन, जमीन अवाप्ति, कंपनसेशन के लिए जमीन चिन्हित करने और निविदा की स्थिति को लेकर चर्चा की गई।

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो के फेज-2 को केंद्र से जल्द मिलेगी हरी झंडी, लखनऊ मेट्रो की मंजूरी के बाद बढ़ी उम्मीद
जयपुर
Jaipur-Metro-2

यहां बनेंगी सेक्टर रोड

-अजमेर रोड से कालवाड़ रोड तक सेक्टर रोड के फेज-1 में 5.5 किलोमीटर लंबाई में अजमेर रोड से सिरसी रोड तक की निविदा मांगी गई है। इसका डिमार्केशन कर सड़क निर्माण का काम शुरू होगा।

-वंदे मातरम सर्कल से रिंग रोड तक 4 किलोमीटर में 200 फीट सेक्टर सड़क, भारत माता सर्कल से रिंग रोड तक 4 किलोमीटर में 200 फीट सेक्टर सड़क, पालड़ी परसा से रिंग रोड तक वाया सेज 12.5 किलोमीटर में 250 फीट सड़क मरम्मत व निर्माण के टेंडर हो गए।

यहां काम शुरू

फागी रोड से अजमेर रोड को जोड़ने वाली 10 किलोमीटर लंबी सेक्टर सड़क पर विभिन्न स्थानों पर रोड निर्माण, इस्कान मंदिर से मोहनपुरा बालाजी जाने वाली 200 फीट सेक्टर सड़क का निर्माण, इस्कान रोड से जयपुर-सवाई माधोपुर रेलवे लाइन की ओर जाने वाली 200 फीट सेक्टर सड़क का काम शुरू हो चुका है।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर के इस सर्कल को हटाने का काम जल्द होगा शुरू, 10.5 मीटर तक चौड़ी होगी सड़क; एलिवेटेड रोड भी बनेगा
जयपुर
apex-circle-in-Jaipur

Published on:

14 Aug 2025 08:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेंगी नई सेक्टर सड़कें; लोगों को मिलेगी राहत

