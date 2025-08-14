Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेंगी नई सेक्टर सड़कें; लोगों को मिलेगी राहत

जयपुर। जयपुर शहर में जल्द ही सेक्टर सड़कें धरातल पर उतरेंगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल, जयपुर में दांतली आरओबी से रिंग रोड परियोजना तक 2200 मीटर लंबाई में 60 मीटर सेक्टर रोड और लूनियावास रोड तक 1800 मीटर लंबाई में 300 फीट सेक्टर रोड बनाई जाएगी। जेडीए जल्द ही इसके लिए टेंडर करेगा।
जेडीए में बुधवार को सेक्टर सड़कों लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें सेक्टर सड़कों के डिमार्केशन, जमीन अवाप्ति, कंपनसेशन के लिए जमीन चिन्हित करने और निविदा की स्थिति को लेकर चर्चा की गई।
-अजमेर रोड से कालवाड़ रोड तक सेक्टर रोड के फेज-1 में 5.5 किलोमीटर लंबाई में अजमेर रोड से सिरसी रोड तक की निविदा मांगी गई है। इसका डिमार्केशन कर सड़क निर्माण का काम शुरू होगा।
-वंदे मातरम सर्कल से रिंग रोड तक 4 किलोमीटर में 200 फीट सेक्टर सड़क, भारत माता सर्कल से रिंग रोड तक 4 किलोमीटर में 200 फीट सेक्टर सड़क, पालड़ी परसा से रिंग रोड तक वाया सेज 12.5 किलोमीटर में 250 फीट सड़क मरम्मत व निर्माण के टेंडर हो गए।
फागी रोड से अजमेर रोड को जोड़ने वाली 10 किलोमीटर लंबी सेक्टर सड़क पर विभिन्न स्थानों पर रोड निर्माण, इस्कान मंदिर से मोहनपुरा बालाजी जाने वाली 200 फीट सेक्टर सड़क का निर्माण, इस्कान रोड से जयपुर-सवाई माधोपुर रेलवे लाइन की ओर जाने वाली 200 फीट सेक्टर सड़क का काम शुरू हो चुका है।