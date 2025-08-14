Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी, जल्द बनेंगी नई सेक्टर सड़कें; लोगों को मिलेगी राहत

जयपुर। जयपुर शहर में जल्द ही सेक्टर सड़कें धरातल पर उतरेंगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल, जयपुर में दांतली आरओबी से रिंग रोड परियोजना तक 2200 मीटर लंबाई में 60 मीटर सेक्टर रोड और लूनियावास रोड तक 1800 मीटर लंबाई में 300 फीट सेक्टर रोड बनाई जाएगी। जेडीए जल्द ही इसके लिए टेंडर करेगा।