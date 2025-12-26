परकोटे में ई-रिक्शा प्रतिबंध के विरोध में धरना

उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की ओर से ई-रिक्शा की आरजेईपी और ईक्यू सीरीज के रजिस्ट्रेशन बंद किए जा रहे हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस आरजे-60 ईपी सीरीज के ई-रिक्शा पर भी भारी-भरकम चालान काट रही है। इससे ई-रिक्शा चालकों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। महासचिव अशोक नावरिया ने मांग की कि परकोटा में ई-रिक्शा का संचालन पहले की तरह शुरू किया जाए और पूरे कागजात होने के बावजूद चालान नहीं काटे जाएं।