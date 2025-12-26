परकोटे में ई-रिक्शा प्रतिबंध के विरोध में धरना

जयपुर. परकोटा क्षेत्र में ई-रिक्शा संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में ई-रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने ब्रह्मपुरी थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा प्रतिबंधित होने के बाद उसकी जगह ऑटो रिक्शा ने ले ली है, लेकिन जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही शहर में प्रदूषण भी बढ़ गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की ओर से ई-रिक्शा की आरजेईपी और ईक्यू सीरीज के रजिस्ट्रेशन बंद किए जा रहे हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस आरजे-60 ईपी सीरीज के ई-रिक्शा पर भी भारी-भरकम चालान काट रही है। इससे ई-रिक्शा चालकों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। महासचिव अशोक नावरिया ने मांग की कि परकोटा में ई-रिक्शा का संचालन पहले की तरह शुरू किया जाए और पूरे कागजात होने के बावजूद चालान नहीं काटे जाएं।
