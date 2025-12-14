14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण का 47वां स्थापना दिवस, दीयों की रोशनी से जगमगा उठा पदमसर, शहर बना साक्षी

शहर का प्राचीन और ऐतिहासिक जलाशय पदमसर रविवार शाम सैकड़ों दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण के 47वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 14, 2025

Rajasthan Patrika Jodhpur Edition, Rajasthan Patrika Jodhpur Edition Foundation Day, Jodhpur News, Rajasthan News

दीप प्रज्वलित करती म​हिलाएं। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। शहर का प्राचीन एवं ऐतिहासिक जलाशय पदमसर रविवार शाम दीपों की लौ से जगमगा उठा, जिसका साक्षी पूरा शहर बना। जलाशय के चारों ओर जलते सैकड़ों दीपकों ने मनोहारी दृश्य रचा और दीपों की कतारों से सजा पदमसर आकर्षण का केंद्र बना रहा।

मौका था राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण के 47वें स्थापना दिवस पर आयोजित दीपदान कार्यक्रम का। कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। जलाशय पर पं. धर्मेन्द्रराज जोशी एवं पं. विजयदत्त पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया।

भक्तिमय हो गया वातावरण

राजस्थान पत्रिका जोधपुर के संपादक संदीप पुरोहित ने पत्रिका के कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान डीजे पर मधुर भजन-कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्थान, पुष्कर के अध्यक्ष महेन्द्र बोहरा, भाजपा नेता भुवनेश व्यास तथा जोधपुर गेस्ट हाउस एसोसिएशन के दीपक सोनी का विशेष सहयोग रहा।

ये बने कार्यक्रम के साक्षी

कार्यक्रम में जयप्रकाश दवे, राकेश कल्ला, सुनीलदत्त ओझा, नरेन्द्र त्रिवेदी, रवि दवे, राजकुमारी दवे, संगीता दवे, ओमकुमारी शर्मा, राहुल ओझा, कालीचरण ओझा, सुरेन्द्र सोनी, वरुण धनाडिया, विवेक बोडा, जितेन्द्र व्यास, कौशल व्यास, मुरलीमनोहर ओझा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

यह वीडियो भी देखें

इससे पहले सुबह 11.15 बजे शहरवासियों के प्रमुख आस्था स्थल रातानाडा स्थित प्रथम पूज्य भगवान गणेश मंदिर में महाआरती की। शहर के प्रबुद्धजन ने रिदि्ध-सिदि्ध के दाता विघ्न विनाशक गणेश की आराधना कर पत्रिका की निरंतर प्रगति, समाज में सकारात्मक भूमिका और पत्रकारिता के मूल्यों की मजबूती के लिए मंगलकामना की। शाम 5 बजे शहर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक अचलनाथ महादेव मंदिर में भव्य महाआरती आयोजित की गई। इसके पश्चात शाम 6.30 बजे रातानाडा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में महाआरती के साथ आकर्षक रंगोली सजावट की गई।

ये भी पढ़ें

अलवर में पिकअप-बाइक की टक्कर, 1 की मौत, गुस्साए लोगों ने सब्जी के खाली कैरेटों में लगा दी आग
अलवर
Pickup-bike collision, Pickup-bike collision in Alwar, Pickup-bike collision in Rajasthan, Alwar accident news, Rajasthan accident news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 09:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण का 47वां स्थापना दिवस, दीयों की रोशनी से जगमगा उठा पदमसर, शहर बना साक्षी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान में अब आसान नहीं होगी मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री, डिस्कॉम ने लिया बड़ा फैसला

house registry in Rajasthan
जोधपुर

Rajasthan: मंत्री जोगाराम पटेल ने दिया बड़ा तोहफा, राजस्थान में यहां 202.97 लाख से होगा ऐसा काम, मिलेगी राहत

Jodhpur News, Rajasthan News, Drinking Water Project, Drinking Water Project in Jodhpur, Drinking Water Project in Rajasthan, Minister Jogaram Patel
जोधपुर

Road Accident: फलोदी-नागौर राजमार्ग पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों की मौत

Phalodi Accident
जोधपुर

Jodhpur: आर्मी डिपो से रिटायर्ड कर्मचारी ने घर में किया आत्मदाह, आग लगाने के बाद सीढ़ियों के नीचे छुपा

Rajasthan Police
जोधपुर

Rajasthan Accident: टायर फटा, अनियंत्रित गाड़ी कार से भिड़ी, पहले नाना, अब दोहिते का भी टूटा दम

jodhpur car accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.