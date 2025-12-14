राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण का 47वां स्थापना दिवस, दीयों की रोशनी से जगमगा उठा पदमसर, शहर बना साक्षी

इससे पहले सुबह 11.15 बजे शहरवासियों के प्रमुख आस्था स्थल रातानाडा स्थित प्रथम पूज्य भगवान गणेश मंदिर में महाआरती की। शहर के प्रबुद्धजन ने रिदि्ध-सिदि्ध के दाता विघ्न विनाशक गणेश की आराधना कर पत्रिका की निरंतर प्रगति, समाज में सकारात्मक भूमिका और पत्रकारिता के मूल्यों की मजबूती के लिए मंगलकामना की। शाम 5 बजे शहर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक अचलनाथ महादेव मंदिर में भव्य महाआरती आयोजित की गई। इसके पश्चात शाम 6.30 बजे रातानाडा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में महाआरती के साथ आकर्षक रंगोली सजावट की गई।