अलवर में पिकअप-बाइक की टक्कर, 1 की मौत, गुस्साए लोगों ने सब्जी के खाली कैरेटों में लगा दी आग

एएसआई लख्खीराम ने बताया कि रामसिंह राजावत अपने पुत्र मोहनसिंह राजावत के साथ मोटरसाइकिल से प्रतापगढ़ से नरहेठ अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान थानागाजी रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई और आक्रोशित लोगों ने पिकअप में भरे खाली कैरेटों को आग के हवाले कर रास्ता जाम कर दिया।