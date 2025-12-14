अलवर में पिकअप-बाइक की टक्कर, 1 की मौत, गुस्साए लोगों ने सब्जी के खाली कैरेटों में लगा दी आग

गुस्साए लोगों ने आग लगाकर रास्ता जाम किया। फोटो- पत्रिका
प्रतापगढ़। कस्बे के बस स्टैंड से करीब आधा किलोमीटर दूर एसएच-52 थानागाजी सड़क मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार और अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिकअप में भरे सब्जियों के खाली कैरेटों में आग लगाकर सड़क जाम कर दिया और पिकअप को भी पलट दिया।
एएसआई लख्खीराम ने बताया कि रामसिंह राजावत अपने पुत्र मोहनसिंह राजावत के साथ मोटरसाइकिल से प्रतापगढ़ से नरहेठ अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान थानागाजी रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई और आक्रोशित लोगों ने पिकअप में भरे खाली कैरेटों को आग के हवाले कर रास्ता जाम कर दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को आग से हटाकर सीधा किया। एम्बुलेंस की सहायता से घायल रामसिंह, मोहनसिंह और पिकअप चालक को प्राथमिक उपचार के बाद एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया। बाद में रामसिंह की निम्स अस्पताल जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई।
वहीं मोहनसिंह का जयपुर में और पिकअप चालक लाड़ी गुर्जर का निम्स अस्पताल में उपचार जारी है। देर शाम करीब सात बजे प्रशासन की ओर से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा दिया।
गुस्साई भीड़ ने पत्थर और कंटीली झाड़ियों से रास्ता रोककर पुलिस के देरी से पहुंचने पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थानागाजी, नारायणपुर सहित अन्य स्थानों से अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुलाना पड़ा।
पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच सहमति नहीं बन पाई।
हादसे के बाद जाम में रोडवेज बसों सहित अन्य दोपहिया और चौपहिया वाहन फंस गए। जाम के कारण थानागाजी से जयपुर और मैड की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। बाद में रोडवेज बसों को झिरी, पिपलाई और किशोरी होते हुए अलवर की ओर निकाला गया, जबकि छोटे चौपहिया वाहनों को भूरियावास और आगर मार्ग से डायवर्ट किया गया।
