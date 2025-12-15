दिलावर के नाम से राशि मांगने के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा – सच्चाई सामने आई तो मंत्री ने ही बनवाया वीडियो 

मंत्री मदन दिलावर (फाइल फोटो)
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग (वाटरशेड) के अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह मौथु की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के नाम से राशि मांगने की शिकायत करने के बाद इस मामले को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मंत्री रिश्वत मंगवाएं, जब सच्चाई सामने आए तो मंत्री ही वीडियो बनवाएं और मंत्री ही शिकायत करवाएं। कांग्रेस ने मंत्री को घेरने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अधीक्षण अभियंता ने साफ कह दिया था कि भले ही निदेशक उनसे जवाब मांगें, लेकिन ऐसी बातों के सबूत नहीं होते।
जयपुर में 4 नवंबर को दोपहर 12.30 बजे शिक्षा संकुल की कार्यशाला पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ले रहे थे। चारागाह बचाओ, विलायती बबूल हटाओ विषय पर मंथन किया गया था। उसी दौरान मंत्री दिलावर ने एक वीडियो वाटरशेड निदेशक मुहम्मद जुनैद को दिया, जिसमें वाटरशेड अलवर के अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह मौथु शिकायत करते नजर आ रहे है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि मंत्री के नाम पर राशि की मांग की जा रही है।
शिकायत मिलने के बाद निदेशक ने अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा है। कहा है कि वह की गई शिकायत के संबंध में 7 दिन में साक्ष्य प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्रवाई होगी। इस मामले का खुलासा राजस्थान पत्रिका ने किया, तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कमेंट भी किए हैं।
