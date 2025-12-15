दिलावर के नाम से राशि मांगने के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा – सच्चाई सामने आई तो मंत्री ने ही बनवाया वीडियो 

जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग (वाटरशेड) के अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह मौथु की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के नाम से राशि मांगने की शिकायत करने के बाद इस मामले को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मंत्री रिश्वत मंगवाएं, जब सच्चाई सामने आए तो मंत्री ही वीडियो बनवाएं और मंत्री ही शिकायत करवाएं। कांग्रेस ने मंत्री को घेरने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि संबंधित इंजीनियर पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अधीक्षण अभियंता ने साफ कह दिया था कि भले ही निदेशक उनसे जवाब मांगें, लेकिन ऐसी बातों के सबूत नहीं होते।