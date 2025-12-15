पनियाला हाईवे पर बनाए जाएंगे 23 अंडरपास, यहां से कर सकेंगे मार्ग क्रॉस 

दिल्ली-मुंबई व जयपुर दिल्ली हाईवे के अलावा चंडीगढ़ को जोड़ने वाला पनियाला हाईवे निर्माण में 23 एनिमल अंडरपास बनाए जाएंगे ताकि वन्यजीव व अन्य जानवर आसानी से अंडरपास के जरिए एक दूसरी दिशाओं में जा सके। सरिरका के कन्यजीव भी कई बार इस दिशा में जाते हैं। ऐसे में उन्हें भी अंडरपास के बनने से लाभ होगा।



पनियाला हाईवे का उद्देश्य दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को जोडने के अलावा चंडीगढ़ के मार्ग को जोडना है। वर्ष 2023 में इस हाईवे के लिए, भूमि अधिग्रहण हुआ। अलवर के 55 गांवों की जमीन भी अधिग्रहित की गई, जिसके लिए करीब 450 करोड़ मुआवजा तय हुआ।



कंपनी ने वर्ष 2024 में इस हाईवे का निर्माण शुरू किया, जो वर्ष 2026 तक पूरा करना है। अभी तक 50 फीसदी काम बाकी है। इस कार्य को पूरा होने में करीब डेढ़ से दो साल लगेंगे। अलवर के लोगों को गाजूकी व शीतल के जरिए इन मार्गों पर चढ़ने का मौका मिलेगा।