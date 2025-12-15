15 दिसंबर 2025,

सोमवार

अलवर

अलवर जिले में घना कोहरा, ठंड बढ़ी, जनजीवन प्रभावित

अलवर जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छा जाने से जनजीवन प्रभावित रहा। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 15, 2025

कोटकासिम कस्बे में कोहरा (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छा जाने से जनजीवन प्रभावित रहा। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। कोटकासिम कस्बे में कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कम विजिबिलिटी के चलते चालक सड़क पर रेंगते हुए वाहन चलाते नजर आए, जिससे यातायात धीमा हो गया।

हरसोली कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह घना कोहरा छाने से ठंड में इजाफा दर्ज किया गया। ठंडी हवाओं और नमी के कारण लोगों को सर्दी का अधिक अहसास हुआ। सुबह-सुबह जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कोहरे का असर दिखाई दिया। दृश्यता कम होने से स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन चालकों ने एहतियातन लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।

Published on:

15 Dec 2025 12:38 pm

अलवर जिले में घना कोहरा, ठंड बढ़ी, जनजीवन प्रभावित

