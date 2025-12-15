अलवर जिले में घना कोहरा, ठंड बढ़ी, जनजीवन प्रभावित

अलवर जिले में सोमवार सुबह घना कोहरा छा जाने से जनजीवन प्रभावित रहा। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। कोटकासिम कस्बे में कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कम विजिबिलिटी के चलते चालक सड़क पर रेंगते हुए वाहन चलाते नजर आए, जिससे यातायात धीमा हो गया।