राजस्थान पत्रिका की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित

नशा मुक्ति कार्यक्रम (फोटो - पत्रिका)
राजस्थान पत्रिका की ओर से सोमवार को 60 फीट रोड स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देना रहा।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर होना चाहिए। विद्यार्थियों को नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई।
इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने राजस्थान पत्रिका के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को सही दिशा देने में सहायक सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पोस्टर, नारे और विचार प्रस्तुत कर नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग