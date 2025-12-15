राजस्थान पत्रिका की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित

राजस्थान पत्रिका की ओर से सोमवार को 60 फीट रोड स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देना रहा।