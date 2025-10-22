भीलवाड़ा में दीपक से लगी आग, 13 दुकानें धधकी, धमाके के साथ फटा सिलेंडर, इलाके में दहशत

दुकान से निकलती आग की लपटें। फोटो- पत्रिका
मांडलगढ़। मांडलगढ़ उपखंड मुख्यालय से दस किलोमीटर दूर स्थित बाणमाता शक्तिपीठ गोवटा बांध के मेला प्रांगण की एक दुकान में मंगलवार रात जलाए दीपक की लौ ने आग पकड़ ली। इससे एक के बाद एक 13 दुकानें धधक उठी। इस दौरान एक दुकान में रखा सिलेंडर आग से फट गया। इससे दहशत का माहौल हो गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
मांडलगढ़ और जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार गत रात दुकान पर पप्पू भील ने लक्ष्मी पूजन किया। दुकानदार के घर जाने के बाद दीपक से आग लग गई। इस दौरान दुकान में रखा छोटा सिलेंडर फट गया। इससे आग ने विकराल रूप ले लिया। पड़ोस की 13 दुकानें चपेट में आ गई। सिलेंडर फटने से वहां मौजूद लोग धमाके की आवाज सुनकर भागे। लपटें उठती देखकर एक बार कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। मांडलगढ़ और भीलवाड़ा से दमकल मौके पर पहुंची। संस्थान के टैंकर व बोरिंग का भी आग बुझाने में सहयोग लिया गया। ढाई घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर तत्काल मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल मौके पर पहुंचे। पीड़ित दुकानदारों से वार्ता कर उन्हें प्रशासन से हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।
यह वीडियो भी देखें
विधायक ने घटना पर दुख जताया। बाणमाता शक्तिपीठ प्रबन्ध एवं विकास संस्थान अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, तहसीलदार बसंत पांडेय, राजेश टेलर व भैरूलाल खटीक, समाजसेवी मुकेश व्यास, सत्यनारायण सुथार, श्याम लाल धाकड़, सत्यनारायण खंडेलवाल समेत कई लोग वहां पहुंचे। इस दौरान मांडलगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहयोग किया।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग