भीलवाड़ा में दीपक से लगी आग, 13 दुकानें धधकी, धमाके के साथ फटा सिलेंडर, इलाके में दहशत

मांडलगढ़ और जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार गत रात दुकान पर पप्पू भील ने लक्ष्मी पूजन किया। दुकानदार के घर जाने के बाद दीपक से आग लग गई। इस दौरान दुकान में रखा छोटा सिलेंडर फट गया। इससे आग ने विकराल रूप ले लिया। पड़ोस की 13 दुकानें चपेट में आ गई। सिलेंडर फटने से वहां मौजूद लोग धमाके की आवाज सुनकर भागे। लपटें उठती देखकर एक बार कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।