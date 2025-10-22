Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Bundi Murder: मां ने किया था मना, फिर भी नहीं रुका विष्णु, कहासुनी में चाकू से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: पुलिस के अनुसार आरोेपी दोस्त के बर्थडे का केक काटने के लिए चाकू लाए थे। रात में पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में उसी चाकू से युवक की हत्या कर दी।

2 min read

बूंदी

image

Rakesh Mishra

Oct 22, 2025

Bundi Murder

मृतक विष्णु। फाइल फोटो- पत्रिका

बूंदी। सदर थाना क्षेत्र के सिलोर रोड पर दीपावली के मौके पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या के प्रकरण का 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार करते हुए विधि के विरुद्ध संघर्षरत दो किशोर को निरुद्ध किया है। युवकों के बीच पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ था।

जानकारी अनुसार नाहर का चौहट़्टा निवासी लखन सैनी ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 20 तारीख की रात के करीब 9 बजे परिजन घर पर लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। इस दौरान घर पर सुरजीत, आदित्य व एक अन्य लड़का बाइक लेकर आया और विष्णु को साथ ले गए। मां के मना करने पर भी वो उनके साथ चला गया। रात के करीब 10.30 बजे परिजन विष्णु के चाकू लगने की सूचना पर हॉस्टिपल पहुंचे।

तीन लड़कों से कहासुनी

दोस्तों ने बताया कि सिलोर रोड पर पटाखे चलाने की बात को लेकर उनकी तीन लड़कों से कहासुनी हो गई। इसके बाद लड़कों ने पीछा करते हुए उन्हें रोक लिया और विष्णु को चाकू मारकर भाग गए। दोस्त उसको लहुलुहान हालात में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की रूलाई फूट पड़ी। त्योहारी खुशियां मातम में बदल गईं।

सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी में जुट गए। सीआई रमेशचंद आर्य के अनुसार पटाखे चलाने को लेकर विवाद में 18 वर्षीय युवक विष्णु सोनी की पसलियों में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 24 घंटे में हत्या का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार करते हुए 2 किशोर को विधि के विरुद्ध निरुद्ध किया है। मामले में अनुसंधान जारी है।

पटाखा चलाने को लेकर हुआ विवाद

घटना के बाद जुटाए साक्ष्य में सामने आया कि मृतक विष्णु अपने दाेस्तों के साथ पुराना बाइपास लक्ष्मी धर्मकाटे के यहां पटाखा चला रहा था। प्रथम दृष्टया विष्णु द्वारा पटाखा फेंककर चलाने को लेकर सिलोर पुलिया के पास बाइक पर बैठकर आए तीन युवकों से कहासुनी हो गई। जिस पर किशोर ने विष्णु के पेट व पसलियों में चाकू घोंप दिया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोेपी दोस्त के बर्थडे का केक काटने के लिए चाकू लाए थे। रात में पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में उसी चाकू से युवक की घोंप कर हत्या कर दी।

Bundi Murder: मां ने किया था मना, फिर भी नहीं रुका विष्णु, कहासुनी में चाकू से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

