Bundi Murder: मां ने किया था मना, फिर भी नहीं रुका विष्णु, कहासुनी में चाकू से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद जुटाए साक्ष्य में सामने आया कि मृतक विष्णु अपने दाेस्तों के साथ पुराना बाइपास लक्ष्मी धर्मकाटे के यहां पटाखा चला रहा था। प्रथम दृष्टया विष्णु द्वारा पटाखा फेंककर चलाने को लेकर सिलोर पुलिया के पास बाइक पर बैठकर आए तीन युवकों से कहासुनी हो गई। जिस पर किशोर ने विष्णु के पेट व पसलियों में चाकू घोंप दिया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोेपी दोस्त के बर्थडे का केक काटने के लिए चाकू लाए थे। रात में पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में उसी चाकू से युवक की घोंप कर हत्या कर दी।