VDO Exam: देवउठनी पर एग्जाम, अभ्यर्थी बोला- GF की शादी है, बोर्ड अध्यक्ष का मजेदार जवाब हुआ वायरल

आपको बता दें कि 2 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा के माध्यम से ग्राम विकास अधिकरियों के 850 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन इसी दिन देवउठनी एकादशी का पर्व भी है। इस दिन विवाह समारोह होते हैं। वहीं वीडीओ भर्ती परीक्षा-2025 में नवाचार किया है। वीडीओ भर्ती परीक्षा का समय ग्यारह बजे का रखा गया है। गेट दस बजे बंद होंगे। परीक्षा के लिए 5,14,253 युवाओं ने आवेदन किया है।