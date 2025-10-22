Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

VDO Exam: देवउठनी पर एग्जाम, अभ्यर्थी बोला- GF की शादी है, बोर्ड अध्यक्ष का मजेदार जवाब हुआ वायरल

2 नवंबर को होने वाली परीक्षा के माध्यम से ग्राम विकास अधिकरियों के 850 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन इसी दिन देवउठनी एकादशी का पर्व भी है। इस दिन विवाह समारोह होते हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 22, 2025

RSSB Chairman Major Alok Raj

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, उनके परिणामों और अन्य अपडेट्स की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से साझा करते हैं।

खासतौर पर एक्स पर वे खासे एक्टिव रहते हैं। अभ्यर्थी जब उनसे परीक्षा या रिजल्ट से जुड़ी कोई जानकारी पूछते हैं, तो वे खुद रिप्लाई देकर जवाब देते हैं। कई बार युवा उनसे मजेदार या उलझे हुए सवाल भी पूछते हैं, जिनका वे उसी अंदाज में जवाब देते हैं।

वायरल हुआ जवाब

ऐसा ही एक पोस्ट इन दिनों एक्स पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक अभ्यर्थी ने लिखा कि सर देवउठनी एकादशी को मेरा ग्रामीण विकास प्राधिकरण (VDO) का एग्जाम है। उसी दिन मेरी गर्लफ्रेंड (GF) की शादी है, कैसे मैनेज करूं समझ नहीं आ रहा है।

इस पर आलोक राज ने जवाब दिया कि सुनील, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड की आपसे नहीं किसी और से शादी हो रही है। दुखद, मगर फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनना है भाई। VDO एग्जाम पर फोकस करो, आपको और कोई जीवन संगिनी मिल जाएगी। इसके बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

2 नवंबर को होगी परीक्षा

आपको बता दें कि 2 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा के माध्यम से ग्राम विकास अधिकरियों के 850 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन इसी दिन देवउठनी एकादशी का पर्व भी है। इस दिन विवाह समारोह होते हैं। वहीं वीडीओ भर्ती परीक्षा-2025 में नवाचार किया है। वीडीओ भर्ती परीक्षा का समय ग्यारह बजे का रखा गया है। गेट दस बजे बंद होंगे। परीक्षा के लिए 5,14,253 युवाओं ने आवेदन किया है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / VDO Exam: देवउठनी पर एग्जाम, अभ्यर्थी बोला- GF की शादी है, बोर्ड अध्यक्ष का मजेदार जवाब हुआ वायरल

