जयपुर में आज भी है असरानी का घर, राजस्थान के लिए हमेशा धड़कता रहा दिल, मगर अधूरी रह गई एक हसरत

23 नवंबर 2024 को अजमेर में आयोजित सिंधी मेले में जब असरानी ने फिल्म शोले का यह डायलॉग हमारी इजाजत के बिना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है.. बोला तो लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। असरानी ने कहा था कि किसी भी देश में आपने सिंधी भिखारी नहीं देखा होगा। यह बयान उनके समुदाय के परिश्रम और आत्मनिर्भरता पर गर्व का प्रतीक था।